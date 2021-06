Moment choquant Une psychologue new-yorkaise ultra-éveillée dit au public de Yale qu’elle fantasme sur le fait de tirer sur des Blancs dans la tête

UNE PSYCHIATRE à New York s’échauffe après avoir déclaré à un public qu’elle avait des fantasmes de « décharger un revolver dans la tête de toute personne blanche qui se mettrait sur mon chemin ».

« J’avais le fantasme de décharger un revolver dans la tête de toute personne blanche qui se mettait sur mon chemin, enterrant son corps et essuyant mes mains ensanglantées alors que je m’éloignais relativement sans culpabilité avec un rebond dans ma démarche. Comme je l’ai fait le monde af-king faveur », a déclaré le Dr Aruna Khilanani en avril.

Le Dr Aruna Khilanani a déclaré qu’elle avait des fantasmes de « décharger un revolver » sur une personne blanche Crédit : Twitter

Elle dirigeait une conférence sur le « Problème psychopathique de l’esprit blanc » Crédit : Yale

Les commentaires de Khilanani ont été présentés au Child Study Center de Yale le 6 avril, où elle a apparemment également déclaré que les Blancs « font bouillir mon sang » et « sont fous et le sont depuis longtemps ».

Ses commentaires venaient tout juste de faire surface lorsque l’audio de la conférence a été publié vendredi sur la sous-pile de l’ancien rédacteur d’opinion et rédacteur en chef du New York Times, Bari Weiss.

Weiss a également publié une affiche de la conférence en ligne, montrant que le titre de la conférence était « Le problème psychopathique de l’esprit blanc ».

La conférence devait parler de certains « objectifs d’apprentissage » comme « l’absence d’empathie des Blancs envers la rage noire en tant que problème » et comment « comprendre comment les Blancs sont psychologiquement dépendants de la rage noire ».

Elle a donné la conférence à la faculté de médecine de Yale Crédit : Getty

Elle a dit qu’elle s’était éloignée des amis blancs il y a des années Crédit : Twitter

« Je vais dire beaucoup de choses, et cela provoquera probablement beaucoup de réponses, et je veux que vous les observiez peut-être en vous-même », a ouvert Khilanani.

Elle est entrée dans la conférence en discutant de la « rage intense et de la futilité » que les personnes de couleur ressentaient lorsqu’elles parlaient de racisme aux Blancs.

« Nous sommes calmes, nous donnons, donnons trop, et puis lorsque nous nous mettons en colère, ils utilisent nos réponses comme confirmation que nous sommes fous ou que nous avons des problèmes émotionnels », a-t-elle déclaré.

« Ça se termine toujours comme ça, ça arrive à chaque fois. Comme un putain de minuteur, tu peux le compter à rebours », a-t-elle poursuivi.

« Rien ne me met plus en colère qu’une personne blanche qui me dit de ne pas être en colère, car ils n’ont pas encore vu de vraie colère », a-t-elle ajouté.

Le psychiatre a déclaré qu’elle s’était « systématiquement » distanciée de ses amis blancs « il y a environ cinq ans.

Elle a déclaré que parler de problèmes de race avec les Blancs était « inutile car ils sont au mauvais niveau de conversation ».

« Les Blancs sont fous, et ils le sont depuis longtemps », a-t-elle poursuivi. « Les Blancs ont l’impression que nous les intimidons lorsque nous parlons de race. »

« Ils pensent que nous devrions les remercier pour tout ce qu’ils ont fait pour nous. Ils sont confus, et nous aussi. »

« Nous oublions sans cesse que parler directement de race est une perte de souffle », a poursuivi Khilanani. « Nous demandons à un prédateur fou et violent qui pense qu’il est un saint ou un super-héros d’accepter sa responsabilité. Cela n’arrivera pas. »

« Ils ont cinq trous dans le cerveau. C’est comme se cogner la tête contre un mur de briques. »