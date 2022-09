Moment choquant, une mère enceinte poussant deux enfants dans un landau est violemment volée par une fille de 15 ans en scooter

Une vidéo HORRIFIANTE capture le moment où une jeune fille de 15 ans sur un scooter attaque violemment une maman enceinte.

La mère emmenait ses deux enfants se promener lundi après-midi lorsque l’agresseur adolescent s’est approché d’elle et l’a tirée par les cheveux.

Le moment d’horreur où un adolescent attaque une femme enceinte Crédit : Police de l’État de Washington

L’adolescent tire la femme par les cheveux en essayant de voler son sac à main Crédit : Police de l’État de Washington

Elle a ensuite été filmée en train de jurer contre la police lors de son arrestation Crédit : Police de l’État de Washington

Elle a été arrêtée par la police à Perth, en Australie, après avoir prétendument tenté de voler la mère.

La femme de 37 ans marchait le long d’une route de banlieue tranquille lorsque la jeune fille s’est approchée d’elle par derrière.

Des images de vidéosurveillance choquantes montrent l’adolescent tirant violemment la mère le long du trottoir en béton par ses cheveux après l’attaque lâche.

La mère désespérée essaie de s’accrocher à son landau, qui est tombé alors qu’elle était violemment traînée au sol.

Ses enfants terrifiés hurlent de peur après l’attaque.

On voit le couple donner des coups de pied dans les airs avec effroi.

Dans le clip, l’agresseur présumé continue de tirer la femme en arrière par les cheveux jusqu’à ce qu’elle soit hors de vue derrière une clôture.

La police d’Australie-Occidentale a publié les images de vidéosurveillance de l’attaque pour essayer de reconstituer ce qui s’est passé.

Des images précédant l’attaque montrent un adolescent conduisant un scooter sur la route derrière une autre jeune fille.

La police a confirmé que la deuxième fille avait également été arrêtée dans le cadre de l’enquête préliminaire, mais n’avait pas été inculpée pour l’attaque.

La mère, enceinte de cinq mois de son troisième enfant, s’en est sortie avec des coupures et des ecchymoses mineures.

Cependant, la police était inquiète car la femme a atterri sur le ventre.

ça me donne plus envie de m’y balader Voisine

Peu de temps après, la police a arrêté une adolescente anonyme de 15 ans, alléguant qu’elle était l’adolescente de la séquence.

Les agents ont déclaré qu’elle avait tenté de voler le sac à main de la femme.

Des images de son arrestation montrent l’adolescente insultant des agents, tandis que d’autres membres de la famille crient en arrière-plan.

La jeune fille a été accusée d’un chef de vol et comparaîtra devant le tribunal de première instance de Geraldton le 13 septembre.

Des voisins ont déclaré à The West Australian qu’ils étaient “dégoûtés” par l’agression, certaines mères ayant désormais trop peur de quitter leur domicile.

“Comment quelqu’un de cet âge a-t-il l’audace de faire ça… un adulte avec un landau, c’est dégoûtant”, a dit un voisin.

“Je n’ai jamais été témoin ni entendu parler d’une violence de ce niveau ici.”

Crédit : Getty

Un autre a ajouté: “Je suis mère d’un jeune garçon et je marche dans cette même rue, ça ne me donne plus envie de me promener là-bas.”

Toute personne disposant d’informations pertinentes est priée de contacter Crime Stoppers au 1800 333 000 ou de faire un rapport en ligne sur http://crimestopperswa.com.au.