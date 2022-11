Moment choquant, une foule ATTAQUE un touriste “irrespectueux” qui a dansé sur une pyramide maya près de Cancun

C’est le moment choquant où une foule d’habitants s’est retournée contre un touriste et a violemment attaqué la femme, après qu’elle ait escaladé illégalement un ancien temple maya au Mexique.

Des images enregistrées par la foule montraient la femme dansant et faisant du showboating au sommet de Chichen Itza, près de Cancun, où elle a ensuite été introduite par un agent de sécurité dans un public indigné.

Le touriste qui est monté illégalement au sommet de Chichen Itza Crédit : Twitter

La foule attaque la touriste alors qu’elle est escortée hors du site

Tirer les cheveux, coups de poing à l’arrière de la tête, pousser et être trempé par des bouteilles de passants était tout à venir pour le touriste insensé avec la foule criant “carcel” signifiant “prison” en espagnol.

Une Mexicaine Angela Lopeze a posté la séquence sur TikTok avec l’étiquette “C’est pourquoi vous ne manquez pas de respect aux pyramides mayas historiques”.

Une autre personne qui a filmé l’incident a déclaré que l’acte montrait “un manque de respect”.

El Castillo, connu sous le nom de pyramide de Kukulcan, est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO et il est interdit de l’escalader depuis 2008.

Le site sacré a été construit par la civilisation maya précolombienne il y a plus de 1200 ans, avec les ruines maintenant sous la direction de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire du Mexique.

S’ils sont surpris en train d’escalader illégalement le temple, les contrevenants s’exposent à des amendes allant de 50 000 à 100 000 pesos (4 311 £).

Selon le média d’Amérique latine MercoPress, les autorités de l’INAH n’ont pas encore signalé l’incident, cependant, les gens se sont tournés vers les médias sociaux pour condamner l’acte et demander l’emprisonnement.

Une vidéo de l’incident publiée sur TikTok a été visionnée plus de cinq millions de fois.

La loi fédérale sur les monuments et zones archéologiques, artistiques et historiques stipule à l’article 47 qu’une peine d’emprisonnement d’un à dix ans est possible si l’auteur de l’infraction est reconnu responsable.

Chichen Itza est à proximité du hotspot touristique, Cancun, qui amènerait chaque année plus de deux millions de visiteurs à l’ancienne merveille.

Avec le grand nombre de visiteurs, le site a connu de nombreux incidents d’activités illégales dans le passé.

Selon les médias locaux, un incident a entraîné la mort d’un touriste qui aurait glissé d’une marche et serait tombé à environ 60 pieds au sol en 2006.

L’année dernière, un touriste a également grimpé illégalement dans le temple et a fait face au tribunal local, mais le résultat était inconnu.

En mai dernier, un influenceur russe a été accusé d’avoir posé nue sous un arbre sacré à Bali.

Un groupe de touristes risque quatre ans de prison au Pérou après la découverte d’excréments humains dans un temple du Machu Picchu.

Une beauté d’Instagram a été critiquée pour avoir laissé son petit ami asperger ses fesses d’eau bénite dans un ancien temple de Bali.