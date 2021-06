Moment choquant, une femme raciste est surprise en train de donner un coup de pied au visage d’un chien lors d’une attaque inquiétante

C’est le moment choquant où une femme raciste est surprise en train de donner un coup de pied à un chien au visage – alors qu’elle s’enfuit à la suite d’une réaction publique.

Suzanne Young, 52 ans, a été filmée en train de cracher et de lancer des coups de poing sur Charles Casmir et de donner des coups de pied à son chien bien-aimé Delta, un Akita crème, à Hob Moor, York, en juin de l’année dernière.

On voit Young donner un coup de pied au chien au visage Crédit : HOMMES

Suzanne Young a été condamnée à 42 semaines de prison avec sursis et a été interdite d’avoir un chien pendant cinq ans Crédit : MEN Media

Les images ont ensuite été partagées en ligne, provoquant un tollé et Young a été arrêté et inculpé pour agression non provoquée.

Elle a été inculpée de deux chefs d’agression aggravée par la race, d’un chef d’utilisation d’un langage ou d’un comportement menaçant et d’un chef d’accusation d’avoir causé des souffrances inutiles à un animal.

Young a ensuite quitté York et a déménagé à Birmingham en raison des abus et des menaces de violence qu’elle a reçus.

Young avait initialement plaidé non coupable de certaines des accusations et devait être jugée avant de changer son plaidoyer de culpabilité à la dernière minute.

Elle a comparu lundi devant le tribunal de première instance de York et a été condamnée à 42 semaines de prison avec sursis.

Sarah Tyrer, poursuivante, a lu une déclaration de M. Casmir qu’il a faite aux flics le 9 juin, le jour où il a été agressé par Young.

Il a dit qu’il avait été approché par Young alors qu’il promenait son chien sur Hob Moor à 20h10, qui avait commencé à lui crier dessus parce que son chien « courait avec des vaches » et non en laisse.

Young est alors devenu « agressif » et a menacé de lui tirer dessus ainsi que son chien.

INSULTES RACISTES

Il a commencé à s’éloigner, mais elle a commencé à utiliser des insultes racistes telles que « p**i » et « ch*ng ch*ng ».

M. Casmir, originaire du Guatemala, a déclaré: « Je pensais que c’était incroyablement ennuyeux car je ne suis ni chinois ni pakistanais, je suis sud-américain.

« C’est humiliant et se faire remarquer que vous êtes différent n’est pas très agréable. »

Young a alors commencé à cracher sur M. Casmir.

Young crache sur Mr Casmir Crédit : HOMMES

Young lève les poings sur M. Casmir Crédit : HOMMES

Le Royaume-Uni était encore dans les premiers affres de la pandémie de coronavirus à l’époque et M. Casmir s’est dit particulièrement inquiet car il avait une fille de 18 mois qui avait eu une bronchite depuis son plus jeune âge et était « vulnérable ».

M. Casmir a déclaré que son chien Delta s’était alors » trop rapproché d’elle » et remuait la queue lorsque Young lui a donné un coup de pied au visage.

M. Casmir a déclaré: « C’était horrible. »

Il a dit que Young « a continué à utiliser des insultes raciales » et a commencé à mettre ses poings dans une « position de garde de boxe » et a dit « frappe-moi, frappe-moi ».

Young a ensuite pris une bouteille de vin dans son sac et a commencé à menacer M. Casmir.

Young a été filmé en train de donner un coup de pied au chien de Charles Casmir, Delta, au visage Crédit : MEN Media

M. Casmir s’est ensuite éloigné de Young et a averti un autre propriétaire de chien à son sujet, c’est alors qu’elle est venue et l’a frappé à plusieurs reprises au visage.

M. Casmir a déclaré que Young s’était alors approché de certains jeunes et qu’il avait alors appelé la police qui est venue l’arrêter.

Un vétérinaire qui a examiné Delta a constaté qu’il était «timide et réticent» à venir vers lui.

Le chien avait souffert d’un gonflement autour de la bouche à la suite de l’attaque.

La représentante de Young, Emily Calman, a déclaré qu’elle avait inconsciemment fumé de l’épice de drogue synthétique ce jour-là, ce qui l’avait amenée à agir de cette manière.

Elle a également déclaré que sa cliente avait « honte de son comportement » et avait cessé de boire et recevait un soutien à Birmingham.

Mme Calman a déclaré: « C’est une dame qui a appris sa leçon à la dure et a dû déménager dans la région de Birmingham. »

‘TU ES UNE HONTE’

Le juge Adrian Lower a décrié Young de manière cinglante dans laquelle il a déclaré « vous êtes une honte » et « vous n’apportez rien ».

En condamnant Young, M. Lower a déclaré: « Nous sommes un pays d’amoureux des animaux et vous pouvez dire que vous aimez les chiens et que vous vous occupez de chiens abandonnés – eh bien, vous n’avez pas montré beaucoup d’amour aux chiens l’année dernière. »

M. Lower a déclaré: « Vous êtes, franchement, Mme Young, une honte. Personne ne me critiquerait un instant si je vous envoyais en prison pendant longtemps. Ce ne serait pas seulement pour vous punir mais pour envoyer un message à des gens comme vous que ce genre de comportement ne sera rencontré que par une punition digne. »

Il a ajouté: « Je suis dégoûté par vous. J’imagine que tout le monde dans le tribunal sera dégoûté par vous. J’imagine que certains des commentaires sur les réseaux sociaux montreront que les gens sont dégoûtés par vous.

« J’ai peu de sympathie pour toi.

Young a été condamné à 42 semaines d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à verser 500 £ à titre d’indemnité à M. Casmir.

Elle a également été exclue de la garde d’un chien pendant cinq ans.

S’exprimant après l’audience, l’officier responsable de l’affaire, Sarah Hodge de la police du North Yorkshire, a déclaré: « C’est un incident vraiment pénible pour la victime, le chien qui a été blessé et toute autre personne qui en a été témoin.

« Il n’y a aucune excuse pour ce genre de comportement et j’espère que la peine donnera à la victime une sorte de clôture. »