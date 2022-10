Moment choquant, une femme est frappée à la tête avec une cartouche de gaz lors d’un combat brutal au carnaval de Notting Hill

C’est le moment choquant où une femme innocente est frappée à la tête avec une cartouche de gaz lors d’un combat brutal au carnaval de Notting Hill.

Dans une vidéo publiée aujourd’hui, on peut voir une violente bagarre éclater dans la rue avec des centaines de carnavaliers à proximité.

Une vidéo a été publiée d’une cartouche de gaz lancée sur la tête d’une femme pendant le carnaval de Notting Hill Crédit : Police métropolitaine

La police a déclaré que la femme était une passante innocente qui a été attaquée par les hommes Crédit : Police métropolitaine

On peut voir un homme balancer son bras en arrière avec une cartouche de gaz à la main, avant de la lancer avec force au milieu du chaos.

C’est alors que vous voyez une femme, qui se recroqueville sur le sol, a été frappée avec le bidon et reçoit des coups de poing et de pied de la part de plusieurs hommes.

En quelques secondes, les assaillants se sont dispersés, sprintant dans les deux sens, et on peut voir la jeune femme de 19 ans se débattre sur les mains et les genoux, avant de réussir à se tenir debout.

La femme a été grièvement blessée lors de l’attaque et a été transportée à l’hôpital.

La police a déclaré que la femme était maintenant sortie de l’hôpital, mais qu’elle recevait toujours des soins pour ses blessures deux mois plus tard.

Ils ont publié la vidéo dans l’espoir d’obtenir plus d’informations.

La police métropolitaine a qualifié l’attaque “d’agression brutale contre une femme innocente”.

Ils ont dit que le chaos s’était déroulé vers 19 h 05 le lundi 29 août – un jour férié – à Ladbroke Grove.

Les flics ont déclaré que deux groupes d’hommes avaient commencé à se battre et que lorsque la violence a éclaté, la femme est devenue “victime d’une attaque totalement non provoquée par certains des hommes impliqués dans la bagarre”.

L’agent-détective Sam Packer, qui enquête sur l’incident, a déclaré: “La victime a été très grièvement blessée à l’hôpital à la suite de cet incident – bien qu’elle ait été libérée, elle continue d’avoir besoin de soins pour les blessures qu’elle a subies.

“C’est un membre du public totalement innocent qui a été attaqué sans provocation ni avertissement par des personnes qui avaient l’intention de provoquer la violence.

“Si vous étiez là et avez vu ce qui s’est passé, ou si vous avez des images qui pourraient nous aider à identifier les responsables, veuillez faire ce qu’il faut et contactez-nous immédiatement.”

Les détectives ont publié des images d’une partie de l’incident et souhaitent entendre quiconque l’a vu, ou en a également capturé une vidéo, contacter la police ref via 101 ou Tweet @MetCC ref CAD 3472/30 août.

Sinon, pour rester 100% anonyme, contactez l’association caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.