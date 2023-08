Moment choquant, une femme en robe de mariée est brutalement frappée au visage par un voyou lors d’une bagarre de rue incontrôlable

C’est le moment choquant où une femme vêtue d’une robe de mariée est sauvagement frappée au milieu d’une violente bagarre de rue.

La raison pour laquelle la ferraille a éclaté n’est pas claire, mais elle semble avoir eu lieu récemment dans le quartier nord de Manchester.

On peut voir l’homme en haut noir frapper la femme qui semble porter une robe de mariée Crédit : Réseaux sociaux – @mcroutlaws

Un homme est agressé alors qu’il est allongé sur la route Crédit : Réseaux sociaux – @mcroutlaws

Les images, qui ont été téléchargées sur des sites de médias sociaux, commencent par un homme donnant un coup de pied volant à une autre personne dans une rue alors que des gens peuvent être entendus crier.

Le court clip passe ensuite à une femme qui donne l’impression qu’elle porte une robe de mariée et semble affronter un homme vêtu d’un t-shirt noir.

On peut alors le voir lui lancer quelques coups de poing alors qu’elle tend les bras pour se défendre.

Au-dessus des cris, on peut entendre un homme crier: « Oi, lâche-la. »

L’homme commence alors à s’éloigner tandis que la femme continue de lui crier dessus.

Puis on aperçoit un groupe de voyous tabasser un homme devant un magasin aux volets baissés.

Quelqu’un crie: « F ** king laisse-le, mon frère … laisse-le. »

Alors que l’homme est allongé sur la route, un homme semble lui piétiner la tête alors qu’un autre homme se précipite pour essayer de l’arrêter.

Cependant, alors que l’homme allongé sur la route tente de se relever, il reçoit à nouveau un coup de pied.

Plusieurs voix se font entendre exhortant l’agresseur à « laisser ».

Les images angoissantes se terminent alors que l’agresseur semble s’éloigner alors qu’un certain nombre de passants sont vus en train de regarder.

Sun Online a contacté la police du Grand Manchester pour plus de détails.

Le clip a été téléchargé sur un compte Instagram appelé @mcroutlaws il y a deux jours et a déjà recueilli plus d’une centaine de commentaires condamnant la violence.

Une personne a dit: « Les ordures font la Grande-Bretagne. »

Un autre a ajouté: « S ** thouses. L’un frappant une femme puis un autre frappant sur la tête! »

Tandis qu’un troisième écrivait: « Scummy c *** s. Nommez et hontez ces excuses d’humains frappant des femmes et piétinant quelqu’un pendant qu’elles sont à terre. U pathétique. »

En juin de cette année, une bagarre de masse a éclaté sur la plage de Bournemouth.

Alors qu’en mars, un homme a été laissé inconscient au sol après des voyous armés de bâtons lors d’une bagarre de rue.

En Espagne, une bagarre massive a éclaté sur une route surnommée « Sin Street » alors que les yobs se battent avec des chaises et des bouteilles cassées.

