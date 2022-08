Moment choquant, une femme donne des coups de poing à un adversaire lors d’un combat brutal au carnaval de Notting Hill

C’est le moment choquant où une femme aux seins nus a lancé des coups de poing lorsqu’une bagarre a éclaté au carnaval de Notting Hill.

On pense que la bagarre a éclaté dimanche à 20 heures à Latimer, Ladbrooke Grove dans l’ouest de Londres.

Une bagarre a éclaté entre deux femmes au carnaval de Notting Hill Crédit : Jam Press Vid/@the8baller

Le haut de la femme est tombé Crédit : Jam Press Vid/@the8baller

Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent deux femmes, l’une portant un débardeur noir avec les seins exposés, retenues par un homme et une femme.

La femme aux seins nus court vers une femme vêtue d’un cardigan à carreaux noir et blanc, la frappant à plusieurs reprises à la tête devant une foule horrifiée.

Dans la bagarre, un certain nombre de ceux qui ont rompu la bagarre auraient “tâtonné” les seins de la femme aux seins nus.

Un deuxième clip montre des témoins en costume essayant de retirer la femme aux seins nus de l’autre femme, alors qu’elle lui donnait des coups de pied à plusieurs reprises sur le sol.

Un témoin a décrit le moment où la bagarre a éclaté

Il a déclaré: «Le groupe était ensemble et faisait des smartwhips quand ils ont senti que la fille sautée en faisait la majeure partie bien qu’elle n’ait pas versé d’argent pour cela.

“Cela a conduit à la confrontation et elle a reçu des coups de pied et de poing. Malheureusement, deux hommes semblent avoir profité de la situation et peloter la femme dont les seins étaient devenus exposés.

“Aucune intervention policière. En sous-effectif. Le public a dû interrompre le combat.

“J’étais abasourdi mais je m’attendais à ce que quelque chose se passe, surtout à la fin du carnaval alors que la journée touche à sa fin.”

Le plus grand carnaval de rue d’Europe a lieu dans le quartier de Notting Hill à l’ouest de Londres depuis 1966.

Et bien qu’il y ait eu plusieurs incidents violents, un chef de la police du Met a déclaré hier soir que l’événement avait été “largement positif et gluant”.

Cela vient après que Takayo Nembhard, 21 ans, qui a sorti de la musique de forage sous le nom de TKorStretch, est décédé après que les flics l’ont trouvé blessé à 20 heures la nuit dernière.

Le Dr Alison Heydari, commandante de la police locale de la police du Met, a déclaré: «Des officiers de tout le Met ont travaillé sans relâche au cours des deux derniers jours pour s’assurer que tous ceux qui sont venus au carnaval de Notting Hill puissent profiter de l’expérience en toute sécurité.

« C’était l’aboutissement de mois d’étroite coordination avec les organisateurs, nos partenaires des collectivités locales et des services d’urgence et la communauté.

“L’ambiance des deux derniers jours a été largement positive et bon enfant comme le Carnaval devrait l’être.

« Malheureusement, lundi soir, nous avons été témoins d’un certain nombre d’incidents violents et un homme de 21 ans a perdu la vie.

“Nos pensées vont à sa famille alors qu’ils acceptent leur terrible perte.

« Une enquête pour meurtre est en cours, menée par des détectives spécialisés dans les crimes du Met’s Specialist Crime Command.

«Ils poursuivront toutes les pistes d’enquête possibles pour identifier les responsables et les traduire en justice.

« Il y avait des centaines de personnes dans les environs immédiats lorsque cet incident s’est produit.

“J’exhorte tous ceux qui ont vu quoi que ce soit, qui ont des séquences vidéo ou qui ont toute autre information qui pourrait aider les officiers, à se manifester.”