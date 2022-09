Moment choquant, une femme balance une PELLE sur un conducteur dans un affrontement de rage au volant alors qu’ils se battent dans un embouteillage

C’est le moment choquant où une femme balance une pelle sur un automobiliste en colère dans un violent affrontement de rage au volant.

Dans la vidéo, on voit le conducteur furieux sortir de sa voiture et pousser la femme qui lui avait crié dessus par la fenêtre de son véhicule, avant qu’elle ne riposte avec l’outil robuste.

L’affrontement semblait avoir été déclenché par une collision mineure de deux voitures Crédit : Twitter/@CrimeLdn

La femme furieuse a attaqué le conducteur avec une pelle après qu’il l’ait poussée Crédit : Twitter/@CrimeLdn

Le clip a été publié sur Twitter avec la légende “London Madness”, la femme accusant le conducteur d’avoir heurté sa voiture.

La femme essaie d’ouvrir la portière de la voiture de l’homme, tout en portant la pelle, alors qu’il résiste.

Soudain, il saute du véhicule et lui fait face alors que les cris continuent.

Il la pousse ensuite à quelques reprises, à quel point elle riposte en balançant l’arme sur sa tête.

L’outil de jardinage le frappe sur les mains alors qu’il se couvre.

Le combat est alors interrompu lorsqu’un autre homme, qui ne semble pas connu de la femme, intervient à ses côtés.

On peut entendre la femme lui dire à plusieurs reprises que l’homme qu’elle avait attaqué avait heurté sa voiture plus d’une fois.

Comme le montre la vidéo, le deuxième homme est un peu plus grand que le premier, renvoyant le conducteur en chemise rouge se précipiter vers la sécurité de sa voiture.

Des mots plus en colère sont échangés avant que l’homme de la montagne ne se tourne et pointe directement vers la caméra et se précipite en criant “Pourquoi tu enregistres putain?”

Il ordonne au chauffeur qui filmait de s’arrêter et menace de lui prendre son téléphone.

Il continue de crier et de jurer jusqu’à ce que les images soient coupées.

Le clip a divisé l’opinion, un utilisateur des médias sociaux déclarant: “Une chemise rouge posant ses mains sur une femme est révoltante.”

Un autre a critiqué la femme, ajoutant qu’il est “facile d’être courageux avec une pelle à la main”.

Cependant, d’autres ont vu le côté amusant, en publiant un clip du personnage de comédie emblématique Ron Burgundy disant “Cela s’est rapidement intensifié”, qui est une blague en ligne populaire sur les séquences de combat.

La bagarre a été interrompue lorsqu’un deuxième homme s’est impliqué Crédit : Twitter/@CrimeLdn