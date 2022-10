Moment choquant, une femme attaque un passager sur un vol à destination de New York après avoir été invitée à retirer son chien de ses genoux

Des images CHOQUANTES montrent le moment où une femme attaque un passager pendant un vol après qu’on lui ait demandé de prendre son chien sur ses genoux.

Le clip dramatique montre la femme se disputant avec un agent de bord avant de jeter une bouteille d’eau sur un autre passager, dans un avion en direction de New York depuis Atlanta.

La femme a jeté une bouteille sur un passager après qu’on lui ait demandé de quitter le vol Crédit : Reddit

On peut la voir crier à l’hôtesse de l’air Crédit : Reddit

Il semble que la femme soit devenue furieuse lorsqu’elle a été expulsée du vol après avoir refusé de retirer son chien de ses genoux.

La vidéo, partagée sur Reddit, montre la femme furieuse criant après les passagers et l’équipage de conduite après qu’on lui ait demandé de quitter l’avion.

Alors que l’hôtesse de l’air tentait de la faire sortir du vol, on peut l’entendre dire: “Oh non, non, chérie, nous sommes sur le point de nous battre alors.

“Je ne vous ai rien fait, les gars.

“Mon chien était assis sur mes genoux, je l’ai mis dans le sac.”

Une hôtesse de l’air très calme offre à la femme le remboursement de son billet alors qu’elle n’arrête pas de crier et d’insister pour qu’elle respecte les règles.

Pendant ce temps, d’autres passagers peuvent être entendus la pressant de descendre de l’avion.

L’hôtesse de l’air lui dit “Ma’am let’s go”, ce qui l’exaspère et lui répond : “F*** you. F*** all of you.”

Elle procède ensuite à l’emballage de ses affaires alors qu’un passager à l’arrière crie “Descendez de l’avion”.

La femme se rend alors compte que quelqu’un a filmé son interaction avec l’équipage de conduite et elle crie: “Je le suis! Ferme ta f ***” avant de lancer une bouteille d’eau vers la personne qui filme.

“Éteignez votre putain de téléphone !” crie-t-elle.

“Pourquoi est-ce qu’elle m’enregistre”, dit-elle à un autre agent de bord pour recevoir la réponse : “N’importe qui peut enregistrer n’importe quoi. Vous venez de frapper un passager avec une bouteille.”

La femme devient encore plus furieuse lorsque l’hôtesse de l’air lui demande de “se calmer”.

Il dit plus tard “Personne agissant de cette façon ne vole avec nous.”

On ne sait toujours pas dans quelle compagnie aérienne l’incident a eu lieu.

L’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta a été contacté pour un commentaire.

Les images reçoivent des centaines de commentaires avec Redditors suggérant que la femme a attaqué un autre passager en sortant.

L’un d’eux a dit : “Je vais avoir besoin de l’angle de caméra du gars de la bouteille.”

Un autre a écrit: “On dirait qu’elle a essayé de faire tomber le téléphone d’une autre personne en descendant de l’avion, à la fin de la vidéo également.”

Quelqu’un a ajouté: “Rien d’aussi intéressant ne se produit jamais sur mes vols.”

Et quelqu’un a dit: “J’ai emmené mon chien Yorkie-mix lors de nombreux voyages.

“Bien que je sois frustré qu’il ne puisse pas s’asseoir sur mes genoux, je n’enfreins pas les règles.

“Je préférerais passer quelques heures dans les airs avec mon chien par terre plutôt que d’être invité à partir et d’être banni de leur compagnie aérienne.”