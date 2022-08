Moment choquant, une femme “a les cheveux arrachés” dans une bagarre de masse de style Shameless dans des chenils

UN GROUPE de femmes a éclaté dans une bagarre vicieuse à propos de chiens dans un chenil – cette vidéo choquante révèle tout.

La violence a laissé une cliente couverte de boue avec des morceaux de cheveux manquants.

Les femmes luttaient ensemble en se prenant les cheveux les unes les autres Crédit : Ben Lack

La fille du propriétaire du chien a ensuite publié une photo en ligne d’un morceau de ses cheveux manquant Crédit : Ben Lack

Ses leggings bleus étaient complètement recouverts de boue par l’épreuve Crédit : Ben Lack

Mais on ne sait pas qui a commencé le grondement au Daisybank Boarding Kennels à Heald Green, Cheshire.

L’entreprise a affirmé que le client avait attaqué et blessé le propriétaire du chenil après avoir commencé le combat.

Les tensions sont clairement fortes dès le début de la séquence alors que le groupe de clients crie par-dessus le bruit des aboiements.

La fille d’un propriétaire de chien, une femme blonde qui semble être dans la mi-vingtaine, peut être entendue s’interroger bruyamment sur les conditions du chenil et exiger un remboursement complet.

Elle filme ensuite à l’intérieur des locaux alors que le personnel de lutte tente de l’enlever et que les chiots aboient dans le chaos.

Le propriétaire des deux chiens impliqués, Fendi et Bobbi, les a récupérés au chenil après un séjour de 11 jours.

Pourtant, les chenils affirment n’avoir reçu aucune plainte du client à l’époque.

Le lendemain, la femme et sa fille se sont présentées au chenil, exigeant le remboursement et le retour de la literie et des bols pour chiens.

On l’entend crier sur les conditions dans lesquelles les chiens étaient gardés, affirmant qu’ils avaient perdu tellement de poids que leurs côtes étaient visibles.

La fille enragée entre ensuite dans les chenils et commence à filmer à l’intérieur de la rangée de cages alors que le personnel se précipite pour l’arrêter.

Une autre femme, vraisemblablement la propriétaire du chenil, essaie de faire sortir physiquement le groupe du bâtiment du chenil et leur dit à plusieurs reprises de sortir.

Dehors, dans la cour boueuse, les femmes se crient dessus et se pointent du doigt, avant que le propriétaire du chenil n’essaie de saisir le téléphone qui a enregistré tout le drame.

Soudain, le téléphone tombe sur le sol et le clip passe aux deux femmes enfermées dans une sorte de prise de tête ou de prise de cheveux.

Lorsque deux membres féminins du personnel du chenil attrapent la fille, la mère intervient alors, essayant d’arracher sa fille à l’emprise des autres femmes.

Des photos des conséquences montrent les leggings bleus et la veste en jean de la fille souillés par la ferraille.

Plus tard, elle a partagé des photos d’elle-même sur les réseaux sociaux avec une tache chauve sur le cuir chevelu et tenant des mèches de cheveux.

Les chenils ont depuis publié un communiqué dont le contenu est contesté par la fille.

La déclaration affirmait que l’un des chiens avait été laissé pendant 11 jours alors qu’il n’avait jamais été dans un chenil auparavant, qu’il était nerveux et qu’il manquait de nourriture.

Ils affirment avoir suggéré un essai plus court, mais cette offre a été déclinée. Ils ont également allégué que la jeune fille avait agressé des membres du personnel et que le patron du chenil avait été blessé.

Le chenil indique que l’affaire a maintenant été renvoyée à des avocats et à la police. La famille impliquée a nié toutes les allégations.