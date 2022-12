Moment choquant, une bouteille de lob de gueules cruelles à la tête d’une girafe après avoir pénétré par effraction dans un zoo et vandalisé des enclos

C’est le moment choquant où deux voyous ont fait irruption dans un zoo populaire et ont jeté une bouteille sur la tête d’une girafe avant de vandaliser les enclos.

Nathan Daniels, 21 ans, a coupé la clôture de barbelés du zoo de Marwell avant que lui et son complice Bradley Green ne mènent l’attaque, laissant les animaux “très affligés”.

Nathan Daniels, photographié lors d’une audience précédente, a coupé la clôture de barbelés au zoo de Marwell 1 crédit

Bradley Green et Nathan ont laissé les animaux “très affligés” 1 crédit

Dans les clips vidéo, un tigre est effrayé 1 crédit

Un objet est également lancé sur une girafe 1 crédit

Daniels a plaidé coupable d’avoir endommagé l’enclos du pingouin tandis que Green, 24 ans, a admis avoir endommagé un enclos contenant des girafes.

Un tribunal a appris que, selon les gardiens du zoo près d’Eastleigh, Hants, nombre de leurs animaux étaient “très affligés” par le raid nocturne, en particulier les girafes, les guépards et les tigres.

Daniels et Green ont admis les accusations lors de leur comparution devant le tribunal de la Couronne de Winchester, Hants. Green a également admis avoir causé de la cruauté envers les animaux.

Cependant, les accusations de cambriolage et de dommages criminels contre des amis Jason Huggitt, 24 ans, et Coral Lock, 23 ans, accusé d’avoir aidé les contrevenants, ont été abandonnées.

Des séquences vidéo publiées sur les réseaux sociaux au moment du cambriolage en février 2021 semblaient montrer une bouteille lancée sur la tête d’une girafe.

Un tigre a également été filmé apparemment encouragé à s’approcher d’une clôture avant d’être expulsé et effrayé.

Plusieurs unités de police, y compris des agents d’intervention armés avec des lunettes de vision nocturne, une unité canine et un hélicoptère ont été dépêchés pour attraper les intrus après l’incident, au milieu des craintes que des animaux en voie de disparition soient en danger.

Le zoo de Marwell a ouvert ses portes en 1972 et s’est avéré depuis une destination familiale populaire. Depuis lors, il abrite des girafes et des tigres et abrite actuellement quatre girafes et deux tigres.

Leur colonie de manchots de Humboldt a récemment perdu « plusieurs » oiseaux après une épidémie de grippe aviaire, mais les visiteurs peuvent toujours voir d’autres espèces menacées comme le rhinocéros blanc du Sud, les léopards de l’Amour, les fourmiliers géants et les hippopotames pygmées.

Auparavant, le tribunal de première instance de Basingstoke, Hants, avait entendu dire que le gang avait traversé une «clôture à double maille» avant l’entrée des yobs.

Poursuivant, David Fosler a déclaré aux magistrats: “Le responsable de l’entretien général du zoo a découvert qu’une clôture interne avait été coupée dans une ligne verticale.

“Une clôture en fil de fer barbelé avait également été coupée.

“Plusieurs enclos pour animaux ont été perturbés.

“Les gardiens du zoo disent que les animaux étaient très affligés, en particulier les girafes, les guépards et les tigres.”

Daniels et Green, tous deux de Fareham, Hants, ont été libérés sous caution inconditionnelle jusqu’à ce qu’ils comparaissent à nouveau à Winchester Crown Court pour une condamnation en janvier.

Le juge Andrew Barnett a averti le couple que s’ils ne se présentaient pas, ils commettraient une nouvelle infraction pénale.