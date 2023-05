Moment choquant, une bagarre sauvage éclate dans un pub et deux frères sont poignardés à la suite d’une partie de billard

C’est le moment choquant d’une bagarre sauvage dans un bar lors d’une partie de billard, laissant deux frères poignardés.

Nicholas et Jordan Feast ont été blessés lors de la bagarre sauvage dans un bar d’Adélaïde, en Australie, qui aurait été un affrontement entre deux familles.

Deux hommes ont été poignardés au milieu de cette bagarre sauvage à Adélaïde, en Australie Crédit : 7 Nouvelles

Jacob Donhardt a plaidé coupable à deux chefs d’accusation après avoir poignardé les frères lors d’un désaccord sur une partie de billard Crédit : Facebook

Les images effrayantes montrent une foule de personnes qui se frappent, se donnent des coups de pied et utilisent des queues de billard pour se battre.

On peut voir une femme crier sur un homme alors qu’il en frappe un autre à plusieurs reprises dans la tête alors qu’elle essaie de le retenir.

Plusieurs groupes se séparent avant qu’un homme ne sorte ce qui semble être une lame de sa poche.

Le clip se coupe et montre ensuite des ambulanciers paramédicaux faisant sortir deux hommes de la salle sur des civières.

Le tribunal de district d’Adélaïde a appris que Jacob Donhardt, 24 ans, et ses proches jouaient au billard lorsque le père du Feast, Matthew, lui a demandé s’il pouvait participer.

Cela a conduit à une dispute avant que des coups de poing ne soient lancés et, selon des témoins, Donhardt a battu Matthew Feast sur la tête avec une queue de billard.

D’autres membres de la famille se sont entassés, avant que Donhardt ne sorte un couteau et ne le brandisse sur ses adversaires.

Les frères l’ont chassé dans le parking, où il a poignardé Jordan à la joue et aux bras et Nicholas à l’estomac et à la clavicule, ont dit les jurés.

Les procureurs ont déclaré que Donhardt avait crié: « Reculez ou je vais vous tuer. »

Dans une déclaration de la victime, Jordan a déclaré qu’il avait laissé des cicatrices permanentes et craignait pour sa vie.

Nicholas a ajouté qu’il se méfiait maintenant davantage des étrangers à cause de l’attaque.

Donhardt a plaidé coupable à deux chefs d’accusation d’avoir causé du tort intentionnellement lors de la bagarre, qui a eu lieu en septembre 2020.

Il a été condamné à une peine de huit ans de prison, avec une période sans libération conditionnelle de quatre ans et huit mois, antidatée au 7 septembre de la même année.

En le condamnant, le juge Anthony Allen a déclaré: « Le danger de l’utilisation d’un couteau dans un établissement agréé est évident dans ce qui s’est passé cet après-midi de la fête des pères »

Donhardt purgeait déjà une peine avec sursis pour un vol à main armée quatre semaines seulement avant de poignarder les Feasts.