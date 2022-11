Moment choquant, une bagarre de masse éclate lors d’un match de football des jeunes écossais alors que les joueurs échangent des coups violents

Une vidéo CHOQUANTE a montré le moment où une bagarre de masse a éclaté lors d’un match de football de jeunes écossais.

Un clip pris lors du match montrait des joueurs se lançant des coups de poing au fur et à mesure que les scènes violentes se déroulaient.

Le rammy a éclaté entre les joueurs Crédit : Twitter

Les joueurs semblaient se donner des coups de poing Crédit : Twitter

Il est entendu que les scènes violentes se sont déroulées lors d’un match de jeunes Crédit : Twitter

La vidéo commence par une agitation entre les équipes sur le terrain.

L’un des joueurs semble alors être touché par derrière.

Un garçon est alors poursuivi par un groupe de joueurs, il trébuche et tombe avant d’être encerclé.

Un autre joueur se heurte alors à la foule et tente de lancer un coup de poing, avant de trébucher sur quelqu’un au sol.

Des cris et des hurlements peuvent être entendus alors que le buste se poursuit et que davantage de joueurs abattus semblent être encerclés.

L’arbitre commence alors frénétiquement à siffler alors que le bélier continue.

Des passants et des officiels ont alors semblé courir et s’interposer entre les joueurs qui se bagarraient dans le but d’arrêter le combat.

Plus de joueurs ont continué à se bousculer et à se pousser.

Une personne peut être entendue crier “reviens ici maintenant!”

Finalement, les joueurs se dispersent et le combat se termine.

Il est entendu que la scène choquante s’est déroulée sur un terrain dans le North Lanarkshire au cours du week-end.

Les deux clubs impliqués dans le rammy restent à confirmer.

Deux clubs soupçonnés d’être impliqués ont été approchés pour commentaires.

Le Scottish Sun a contacté le North Lanarkshire Council pour obtenir des commentaires.

Des coups de poing ont été lancés dans la vidéo Crédit : Twitter

Les gens semblaient se précipiter pour interrompre le combat Crédit : Twitter

