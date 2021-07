Moment choquant, un voyou poignarde son rival avant d’être frappé au sol lors d’une bagarre de masse à Liverpool qui a vu deux jeunes poignardés

C’est le moment choquant où un voyou a poignardé un rival avant d’être frappé au sol lors d’une bagarre de masse à Liverpool.

Deux garçons de 15 ans ont été poignardés dans les fesses lors de l’énorme bagarre qui a impliqué jusqu’à 100 jeunes sur le front de mer, ont déclaré des flics

L’énorme bagarre a éclaté sur le front de mer de Liverpool Crédit : UKNIP

Des policiers ont été appelés pour signaler jusqu’à « 100 jeunes se battant à Keel Wharf sur le front de mer » Crédit : UKNIP

Les garçons poignardés ont été emmenés à l’hôpital pour enfants Alder Hey de Liverpool où leurs blessures ont été soignées, et ils ont depuis été libérés.

La bagarre de masse a éclaté vers 21h15 le vendredi 23 juillet dernier, selon la police de Merseyside.

Une vidéo bouleversante montre le combat à Keel Wharf, avec une foule de jeunes hommes et femmes rassemblés pour regarder les jeunes en guerre.

Plusieurs des personnes impliquées semblaient avoir été frappées à la tête, certaines essayant de repousser les gens pendant la mêlée.

Un mouvement de poignardage peut également être vu dirigé vers les fesses de deux jeunes dans la vidéo choquante.

À un moment donné, on peut voir un voyou se faire frapper au sol, des passants sautant rapidement entre les combattants pour les empêcher de continuer la bagarre.

Le Ch Insp Matthew Moscrop a déclaré : « Le port et l’utilisation de couteaux sont totalement inacceptables.

« Les conséquences peuvent être importantes pour les victimes et les contrevenants.

« En raison de la violence récente et des comportements antisociaux, nous avons considérablement augmenté le nombre d’officiers dans la ville et autour du front de mer. »

Ados poignardés

Dans une autre mise à jour aujourd’hui, la force a ajouté: « Nous sommes au courant de séquences vidéo actuellement diffusées sur les réseaux sociaux qui montrent l’incident au cours duquel deux jeunes de 15 ans ont été poignardés.

« Les images montrent clairement à la fois les victimes et les [alleged] délinquant, nous demandons donc aux gens de ne pas partager car non seulement c’est de mauvais goût, mais cela fait également l’objet d’une enquête en cours. »

La police du Merseyside a également annoncé ce matin qu' »une zone de dispersion est en place sur le front de mer de Liverpool ».

Cela a été introduit « à la suite de nouveaux rapports de criminalité et de comportement antisocial dans la région au cours du week-end, qui ont fait des jeunes blessés.

« Cela permettra aux gens de profiter de notre front de mer en toute sécurité. »

La force a déclaré que des officiers avaient été appelés « vers 21h15 vendredi pour des informations selon lesquelles environ 80 à 100 jeunes se battaient à Keel Wharf sur le front de mer.

« Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé deux adolescents qui avaient chacun reçu un coup de couteau dans les fesses.

« Les deux garçons ont été emmenés à l’hôpital pour enfants Alder Hey. »

Les détectives mènent « des enquêtes médico-légales et de vidéosurveillance approfondies et des enquêtes » sur le double coup de couteau.

L’insp Charlotte Irlam a déclaré: «La police de Merseyside ne tolérera tout simplement pas que les personnes visitant l’Albert Dock pour profiter du soleil et des installations soient soumises à la violence, à l’intimidation et à la peur.

« C’est pourquoi une nouvelle zone de dispersion a été introduite à la suite d’un comportement scandaleux au bord de l’eau au cours de la semaine dernière, notamment des incidents effroyables impliquant des armes, faisant des jeunes blessés.

« Nous avons également considérablement augmenté le nombre d’agents dans la ville et autour du front de mer.

« Ils ne dérangeront pas les gens qui sont en ville pour s’amuser.

« Ils sont là pour cibler les personnes impliquées dans la criminalité et assurer la sécurité de la ville pour ceux qui veulent simplement venir profiter de notre magnifique front de mer et du beau temps. »

Pendant la canicule de la semaine dernière, les flics du Merseyside « ont reçu de nombreux rapports faisant état de comportements antisociaux.

« [This] comprenaient des agressions, des intimidations, des personnes sur des paddleboards poussées dans l’eau et leurs planches récupérées par des jeunes, l’abus de drogues et des objets jetés sur des bateaux sur le canal », a déclaré la force.

Deux adolescents ont reçu chacun un coup de couteau aux fesses. Police du Merseyside

En vertu de l’ordonnance de dispersion, les flics et les policiers qui soutiennent la communauté des agents de la circulation ont le pouvoir d’ordonner aux personnes causant ou susceptibles de causer un crime, une nuisance ou un comportement antisocial de quitter la zone désignée et de ne pas revenir avant 48 heures.

L’ordre de l’article 34 s’exécute à partir de 19 heures le dimanche 25 juillet, jusqu’à 19 heures le mardi 27 juillet.

La zone est délimitée par la rivière Mersey, St Nicholas Place, Georges Dock Gates, The Strand, Wapping, Chaloner Street, Sefton Street et Brunswick Way.

En vertu de la loi, les flics ont le pouvoir de saisir tout ce qui est utilisé pour se livrer à un comportement antisocial.

Quiconque défie l’ordre de partir et revient dans la zone risque d’être arrêté.

Mais, l’Insp Irlam a déclaré que les zones de dispersion « ne sont pas conçues pour empêcher les jeunes, ou quiconque, de se rencontrer sur les quais pour profiter d’un espace de renommée mondiale avec une architecture et des installations fantastiques.

« Il ne s’agit pas d’empêcher les jeunes de rencontrer leurs amis après une période aussi difficile pendant le verrouillage, dont la majorité se sont comportés de manière parfaitement raisonnable.

« Il s’agit simplement de s’assurer que la minorité qui a l’intention de se comporter de manière antisociale peut être déplacée hors de la zone, pour permettre aux personnes de tous âges de se sentir plus en sécurité et de profiter de tout ce que le front de mer a à offrir. »

La police a déclaré que les flics travaillaient avec le conseil municipal de Liverpool, les entreprises et les résidents « pour s’assurer que le front de mer est un espace dont tous peuvent profiter en toute sécurité ».

Ils ont appelé toute personne détenant des informations, ou ayant vu la bagarre ou les coups de couteau, à contacter la police de Merseyside.

Une zone de dispersion est en place sur le front de mer de Liverpool à la suite de nouveaux rapports de criminalité Crédit : Twitter/@MerseyPolice