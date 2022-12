Moment choquant, un voyou frappe un flic lors d’une attaque écœurante – avant que l’officier ne lâche son chien policier sur lui

C’est le moment où un voyou a été jeté au sol par un chien policier après avoir frappé un flic au visage.

Des images choquantes de la caméra corporelle montrent Sapphire de la police de Humberside se précipitant vers l’aide du PC Steve Matthews lorsqu’il a été violemment attaqué alors qu’il patrouillait dans la vieille ville de Hull en septembre de l’année dernière.

Un chien policier a défendu son maître après avoir reçu un coup de poing au visage Crédit : twitter/@steve_k9

Saphir avec une friandise après sa bravoure dans l’altercation Crédit : MEN Media

Le clip commence avec PC Matthews interrompant une bagarre – mais l’un des yobs se retourne alors et le frappe au visage.

PC Matthews a rapidement réfléchi et a immédiatement libéré Sapphire le chien du coffre de sa voiture de patrouille.

La vidéo montre ensuite le chien bien entraîné attrapant le voyou violent et l’emmenant au sol.

Elle a ensuite empêché d’autres membres du groupe de l’homme d’interférer avec la situation – mais malheureusement, le brave chien a été blessé lors de l’altercation.

Le PC Matthews a déclaré: «Sapphire a reçu plusieurs coups de poing et s’est écorché la jambe avant. Elle allait bien mais a vu un vétérinaire par précaution.

“J’ai eu une commotion cérébrale à cause du coup de poing et de plusieurs autres coups de poing par la suite et j’ai eu une vision floue dans les yeux pendant quelques heures, mais nous étions tous les deux de retour au travail après nos jours de congé habituels.”

Il a ajouté: “Pour mettre les choses en contexte quelques semaines seulement avant que ce Sapphire ne suive et ne trouve un garçon disparu suicidaire, qui est retourné à la voiture avec nous et lui a fait des histoires. C’est un chien sûr!”

L’homme de 21 ans a comparu devant le tribunal de première instance de Hull l’année dernière dans le cadre de l’incident et a plaidé coupable de lésions corporelles réelles, de voies de fait et de voies de fait contre un secouriste.

Il a été condamné à 26 semaines de prison avec sursis pendant 12 mois, condamné à payer 100 £ de suramende compensatoire, 200 £ de frais de justice et 900 £ d’indemnisation des victimes.

Il était également tenu d’effectuer un travail non rémunéré, de suivre une rééducation et de se conformer au régime d’absentéisme alcoolique.

PC Matthews a ajouté: «Comme pour tous les déploiements de chiens de cette nature, l’incident a fait l’objet d’une enquête indépendante et j’ai fait l’objet de cette enquête. Il a été découvert de manière indépendante que j’avais agi dans le respect de la loi et aucune mesure n’a été prise.

Il espère que la vidéo montrera à quel point les soirées rapides peuvent devenir violentes pendant la période des fêtes.

Il a expliqué: «Nous savons que pour beaucoup d’entre vous, Noël est une période heureuse et mémorable de l’année alors que les familles, les amis et les collègues se réunissent pour célébrer et passer un« joyeux »Noël autour d’un verre ou deux.

“Alors que nous voulons vraiment que nos communautés passent un Noël joyeux, il est vraiment important que vous le fassiez en toute sécurité lorsque vous partez pour célébrer, et je tiens à préciser de manière exceptionnelle que tout type d’agression contre nos officiers et notre personnel ne sera jamais toléré et est tout à fait inacceptable.