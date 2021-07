Moment choquant, un travailleur utilise N-word devant un étudiant noir horrifié alors que l’école suspend un membre du personnel

Un employé de l’ÉCOLE qui aurait été filmé en train d’utiliser une insulte raciale dégoûtante devant un étudiant noir a été suspendu.

Le membre du personnel est accusé d’avoir utilisé le mot N deux fois dans l’explosion horrible.

Un travailleur scolaire qui a été filmé en utilisant prétendument le mot N a été suspendu Crédit : YouTube Virable

Elle est accusée d’avoir utilisé le mot N deux fois Crédit : YouTube Virable

Un élève a enregistré la conversation entre les deux où le terme ignoble a été entendu hier.

Cela se serait passé à la Wilmington Academy de Dartford, dans le Kent, où une enquête a été ouverte.

Dans le clip, la femme blanche semble dire : « Attends, je n’ai pas le droit d’utiliser le mot n****r ? »

L’étudiant, audiblement choqué, répond : « Quoi ?

‘IRRESPECTUEUX’

La femme se répète alors en tant qu’étudiante noire et ce qui ressemble à une réponse d’une autre femme : « Non. »

Elle aurait ensuite appuyé : « Pourquoi pas ? »

La jeune fille répond : « Parce que c’est un mot irrespectueux envers les Noirs. »

Dans un deuxième clip, le même membre du personnel – qui n’a pas été nommé – peut être entendu répéter le mot à nouveau.

Elle aurait dit : « À l’époque des esclaves, la traite des esclaves, c’est de là que vient ce mot ouais.

« Ne**o, n****r, non ? »

Le membre du personnel impliqué a maintenant été suspendu dans l’attente d’une enquête formelle complète sur l’incident Un porte-parole de la Wilmington Academy

Un porte-parole de la Wilmington Academy a déclaré aujourd’hui: «Hier soir, nous avons été mis au courant d’une vidéo circulant sur les réseaux sociaux qui semble montrer un membre de notre personnel de soutien à la Wilmington Academy utilisant un terme raciste lors d’une discussion avec un étudiant.

« Le membre du personnel impliqué a maintenant été suspendu dans l’attente d’une enquête formelle complète sur l’incident.

« L’étudiant dans la vidéo recevra tout le soutien nécessaire dont il a besoin de la part des hauts dirigeants et du personnel formé par des spécialistes.

« La Wilmington Academy et Leigh Academies Trust ne tolèrent l’utilisation d’aucun langage raciste et désobligeant par le personnel ou les étudiants et traitent toute violation de ce type de manière extrêmement sérieuse.

‘EMBARRASSÉ’

« En tant que fiducie, nous servons une communauté diversifiée qui attend de nous que nous respections les normes les plus élevées d’égalité et d’inclusion et, en tant que tel, nous prendrons des mesures proactives pour empêcher que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir. »

Le clip a circulé en ligne et a été visionné plusieurs centaines de fois jusqu’à présent sur YouTube.

Les utilisateurs furieux des réseaux sociaux se sont précipités pour partager leur dégoût face au langage raciste.

Jus Tamuno, un ancien élève, a écrit : « Je suis gêné de dire que j’ai fréquenté cette école secondaire.

Vanessa a déclaré: « Elle devrait mieux savoir, en plus Google est gratuit et elle a l’air bien trop grande pour qu’elle ne sache pas que ce n’est pas bien de dire des choses comme ça non? »

La Wilmington Academy a reçu la visite du secrétaire à l’Éducation Gavin Williamson plus tôt cette année lors de la réouverture des écoles.

Dans une vidéo publiée sur le fil Twitter du ministère de l’Éducation, M. Williamson salue les efforts de l’école pour mettre en place des tests Covid-19 pour le personnel et les étudiants.