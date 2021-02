Moment choquant, un superyacht de 235 pieds d’une valeur de 65 millions de livres sterling s’écrase sur le quai après un «  dysfonctionnement de l’ordinateur  »

CECI est le moment choquant où un superyacht de 235 pieds s’écrase sur la jetée d’un yacht club de luxe des Caraïbes après un « dysfonctionnement informatique ».

Le superyacht, d’une valeur de 65 millions de livres sterling, a été filmé en train de s’écraser lentement sur le quai, à Simpson Bay, à Saint-Martin, mercredi.

Le Superyacht Go, qui est équipé d’un héliport, d’un hammam, d’une piscine et de son propre hôpital, plongé dans la jetée en bois, a brisé la jetée en bois et un mur en béton.

Dans une vidéo, un spectateur peut être entendu dire «oh mon Dieu» à plusieurs reprises alors que le navire s’est écrasé sur la jetée.

Le capitaine de Go a tenté de quitter le lagon de Simpson Bay à l’île de Sol Marina à 10 h 15 mercredi matin lorsque l’accident s’est produit.

On pense que la cause de l’accident était due à un « dysfonctionnement de l’ordinateur », cependant, lorsque le superyacht était remorqué hors de la marina, une énorme gouge a été repérée sur le côté du navire.

On ne sait pas encore combien il en coûtera pour réparer le quai ou le superyacht mais un responsable du yacht club a dit le courrier en ligne que cela pourrait prendre des mois.

Le quai du St Maarten Yacht Club a été fermé jusqu’à nouvel ordre.

Un avis publié mercredi sur son site Internet disait: «Comme la plupart d’entre vous l’auront entendu, ce matin, un accident est survenu avec un méga yacht.

«Ils ont perdu le contrôle du navire et ont heurté le quai du Sint Maarten Yacht Club.

«Personne n’a été blessé et les dégâts sont uniquement structurels, cependant, ils sont très importants.

« Nous évaluons actuellement l’étendue des dégâts pour élaborer un plan de reconstruction. »

Michele Korteweg, directeur général du Sint Maarten Yacht Club, a déclaré au Héraut quotidien: «Si les pieux supportant la structure sont encore solides et stables, il devrait être plus facile à reconstruire.

«Si ce n’est pas le cas, nous devrons remplacer les pieux, ce qui pourrait prendre des mois.

« Mais en attendant, nous proposerons une solution temporaire afin d’être opérationnel le plus rapidement possible, au moins au minimum pour relier la voie d’accès en bois au quai en béton. »

D’autres témoins ont déclaré au Mail Online que le superyacht s’était emmêlé avec l’hélice d’un vieux voilier en mer alors qu’il était sur le point d’accoster.

Ce n’est pas la première fois qu’un énorme yacht s’écrase sur une jetée à Sint Maarten.

En décembre 2019, un superyacht, appartenant au propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, a accidentellement déchiré un quai des Caraïbes après le dernier contrôle de son capitaine.

Les touristes appréciant la vue ont été filmés en train de fuir le bord du pont de la baie de Simpson, à Sint Maarten, lorsque le navire en déviation a commencé à accélérer.

On pense que des conditions météorologiques féroces, notamment des vents violents, ont poussé le yacht sur le côté, le poussant finalement dans la cabine de contrôle.