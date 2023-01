Moment choquant, un pilote de course de dragsters meurt dans l’horreur à 200 mph après avoir heurté une barrière et volé dans la tour de la caméra

C’est le moment choquant où un pilote de course de dragsters a été tué alors que sa voiture renversait une barrière à 200 mph.

Sam Fenech, père de trois enfants, était deuxième du concours à Ipswich, en Australie, lorsqu’il a semblé perdre le contrôle de son moteur.

Des images choquantes montrent la voiture basculer dans les airs Crédit : Top Fuel Championship Australie

Le moteur s’est brisé en morceaux après s’être écrasé Crédit : Top Fuel Championship Australie

Sam Fenech n’était qu’à quelques instants de la course Crédit : Facebook

Des images d’horreur de Willowbank Raceway montrent le pilote de haut niveau et son concurrent accélérer rapidement au début de la course.

Mais quelques instants plus tard, la Chevrolet Camaro de Fenech gratte la barrière avant de dévier dans la voie de son adversaire.

Il survole ensuite la barrière de sécurité et heurte une tour de caméra, brisant les voitures en morceaux.

Les ambulanciers paramédicaux se sont précipités à l’aide de Fenech, mais il a été grièvement blessé et est décédé sur les lieux.

Il participait à la course de dragsters Nitro du Nouvel An de Willowbank lorsqu’il a été tué samedi à 18 h 45, heure locale.

Un caméraman a été transporté à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

Le Willowbank Raceway a déclaré que l’incident faisait actuellement l’objet d’une enquête.

Un porte-parole a déclaré: C’est avec une grande tristesse que Top Fuel Racing Australia annonce que Sam Fenech, pilote du Fabietti Racing Doorslammer, a succombé à des blessures subies lors d’un accident de course à Willowbank Raceway et est décédé ce soir », a-t-il déclaré.

“Nous envoyons notre amour et notre soutien à la famille Fenech et à toute l’équipe de Fabietti Racing.”

“L’accident fait l’objet d’une enquête par la police du QLD et d’autres agences, et en tant que tel, il n’y aura pas d’autre commentaire public.”

L’événement a été annulé après le crash.

Son collègue pilote de course Todd Hazelwood a déclaré qu’il était “absolument perdu pour ses mots”.

Il a tweeté: “Être témoin de cette tragédie à Willowbank Raceway ce soir est absolument déchirant.

“Je suis de tout cœur avec la famille, l’équipage, les amis et les supporters de Sam. Je souhaite également au caméraman un prompt rétablissement.”

Et un fan a écrit sur les réseaux sociaux : “Sam, tu as vécu la vie à la limite, et tu as certainement profité de la vie au maximum.

“Condoléances à toute votre famille et vos amis. Un sacré pilote qui va nous manquer. Nous connaissons les risques et les conséquences du sport que nous pratiquons.”