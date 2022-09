Moment choquant Un passager d’American Airlines COUPE un agent de bord après s’être vu refuser une tasse de café alors qu’il risque la prison

C’est le moment choquant où un passager indiscipliné a donné un coup de poing à un agent de bord après qu’on lui ait refusé une tasse de café.

Alexander Tung Cuu Lee, 33 ans, a semé le chaos à bord du vol American Airlines du Mexique à Los Angeles mercredi.

Le passager a semé le chaos après avoir frappé le membre du personnel sur le vol d’American Airlines Crédit : Barrie Livingstone

Il a été escorté hors du jet et arrêté, soupçonné d’avoir interféré avec un équipage de conduite Crédit : Barrie Livingstone

Lee aurait tenté de se déplacer vers un siège près de la cabine de première classe.

Le suspect aurait commencé à marmonner à propos de “tueurs” à bord de l’avion et à chuchoter “il y a 10 tueurs dans l’avion”.

Lee aurait ensuite été confronté à deux agents de bord au sujet de son comportement étrange.

Les images montrent l’agent de bord masculin debout dans l’allée devant le suspect, qui est hors de vue et hors de son siège.

Les deux ont un échange houleux et le membre de l’équipage de cabine demande au voyageur mécontent : « Vous me menacez ?

Le suspect semble se précipiter vers lui et on entend l’hôtesse de l’air dire “d’accord, c’est tout”.

Alors que le membre du personnel se retourne et commence à s’éloigner, Lee se précipite vers lui et le frappe à l’arrière de la tête avec un poing fermé.

Vêtu d’une chemise hawaïenne orange, Lee semble se précipiter vers son siège alors que l’équipage de cabine appelle les autorités et récupère une paire de menottes.

Le suspect a été conduit hors de l’avion par des flics de Los Angeles une fois qu’il a atterri et a depuis été arrêté.

S’il est reconnu coupable, Lee risque jusqu’à 20 ans de prison.

Il devrait comparaître devant un tribunal du centre-ville de Los Angeles.

Un porte-parole d’American Airlines a déclaré que l’homme s’était vu interdire de voler avec eux et avait été placé en garde à vue, rapporte le Daily Mail.

“Les actes de violence contre les membres de notre équipe ne sont pas tolérés par American Airlines”, a déclaré le porte-parole Derek Walls.

“La personne impliquée dans cet incident ne sera jamais autorisée à voyager avec nous à l’avenir, et nous travaillerons en étroite collaboration avec les forces de l’ordre dans leur enquête.”

L’Association of Professional Flight Attendants, un syndicat qui représente plus de 26 000 travailleurs d’American Airlines, a qualifié l’incident de “dangereux” et de “menace pour la vie”.

Cela survient quelques jours seulement après que des images terrifiantes ont été capturées au moment où un passager a tenté de briser une fenêtre d’avion en l’air avec ses pieds.

L’homme furieux a semé le chaos à bord du vol vers Dubaï alors qu’il commençait à donner des coups de pied aux fenêtres de l’avion tandis que l’équipage de cabine tentait désespérément de le calmer.

Dans des scènes terrifiantes, l’homme a commencé à donner des coups de poing et de pied aux sièges avant de se battre contre les agents de bord après qu’une dispute a éclaté à bord du vol Pakistan International Airlines.

Le personnel de cabine a été contraint de le retenir physiquement après qu’il soit devenu violent.

L’homme a été arrêté lorsque l’avion est arrivé à Dubaï et a été expulsé vers la capitale pakistanaise Islamabad.