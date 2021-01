CECI est le moment choquant où un journaliste de télévision est harcelé sexuellement par un chauffeur lors d’une diffusion en direct.

La journaliste canadienne Krista Sharpe a partagé une vidéo d’un passant criant «f *** her in the p ****» alors qu’elle parlait devant une caméra.

Sharpe a écrit sur Twitter à côté de la vidéo: « Ce n’est pas drôle et ce n’est pas cool. Autant j’adorerais dire que cela ne me dérange pas, c’est le cas.

« Cela me fait me sentir comme une merde. Surtout en tant que [journalist] qui est toujours seul.

« Cela arrive toujours aux femmes journalistes partout et cela doit cesser. »

La vidéo, tournée à Kitchener, en Ontario, a été visionnée plus de 2,7 millions de fois sur les médias sociaux.

La police régionale de Waterloo enquête sur l’incident.

Sharpe a reçu des milliers de commentaires en réponse à sa vidéo, beaucoup la soutenant et critiquant les actions du conducteur qui a interrompu sa pièce devant la caméra.

Le chahuteur qui a crié à Sharpe a fait référence à un faux mème d’information qui est devenu viral en 2014.

Le clip montrait un journaliste interrompu par un homme vêtu d’un sweat-shirt à capuche qui attrape alors son micro et crie: « baise-la en plein dans le cul ».