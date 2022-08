Moment choquant, un inconnu arrache un bébé à un chariot dans un supermarché alors qu’elle a le dos tourné pendant une seconde

HORROR CCTV a capturé le moment horrible où un employé de supermarché a arraché le bébé d’une femme de son chariot après que la mère lui ait tourné le dos pendant une seconde.

La vidéo effrayante montre un homme portant un tablier de boucher prenant calmement le bébé de huit mois et s’éloignant avec elle.

Des images de vidéosurveillance effrayantes capturent le moment où un employé de supermarché vole un bébé Crédit : Danielle Wolff – Facebook

L’homme portant un tablier attrape l’enfant pendant que la mère a le dos tourné Crédit : Danielle Wolff – Facebook

La maman furieuse affronte le voleur de bébé Crédit : Danielle Wolff – Facebook

Dans le pire cauchemar de tous les parents, la mère se retourne et, paniquée, réalise que son bébé est parti.

Incapable d’atteindre le comptoir de viande réfrigérée, la mère a placé sa petite fille vêtue d’une barboteuse blanche en toute sécurité dans le siège enfant du chariot.

L’employé déséquilibré, qui travaillait comme aide-boucher, place le bébé sur son épaule gauche et s’éloigne de la maman distraite, qui s’était penchée pour ramasser de la viande du congélateur.

Dans le clip, l’homme essaie de se cacher derrière une allée commerçante, mais la maman le confronte furieusement.

Crier à l’homme, elle lui demande avec colère ce qu’il faisait, avant de lui reprendre son bébé.

Le clip choquant a été tiré des caméras de sécurité d’un supermarché SuperSpar à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Danielle Wolff, maman de deux enfants secouée, a partagé le clip de la vidéosurveillance du bureau de sécurité du magasin sur son Facebook et lui a raconté ce qui s’était passé.

Elle a déclaré: “Je l’ai dans mes bras et quand j’arrive au rayon viande, je la place dans le chariot pour me libérer les mains et quand je trouve ce que je cherche, je me baisse.

“En un instant, un étranger est vu dans la vidéo en train de prendre ma fille. Je lève les yeux et elle est partie. Je la cherche immédiatement et la trouve dans les bras de cet homme.

“Je peux l’attraper et lui dire ce qu’il fait avec ma fille ? Pourquoi l’a-t-il ? Il sourit et rit et je dis que ce n’est pas une blague et que ce n’est pas amusant.

“Il me dit qu’il est passé devant le chariot et que les bras de ma fille étaient levés alors il l’a prise. Je suis figée et confuse. Pourquoi rit-il ? Je lui dis que ce n’est pas drôle.

“Vous ne touchez pas à un enfant, vous ne prenez pas un enfant. Je ne sais pas quoi faire ensuite et l’homme s’approche à nouveau de moi pour ‘montrer’ ce que faisait ma fille.

“Il a dit qu’elle voulait aller avec lui et je suis tellement en colère, choquée, hystérique et je crie ‘Où l’emmeniez-vous ? Qu’alliez-vous faire d’elle ?'”, a-t-elle déclaré.

Danielle a frénétiquement appelé son mari Bradley qui s’est précipité au supermarché et après que le couple a visionné les images de vidéosurveillance, ils ont signalé le cas de tentative d’enlèvement de bébé à la police.

Le service de police sud-africain a été appelé et a arrêté le membre du personnel.

Un porte-parole de SuperSpar a déclaré: “Nous avons fourni les images de vidéosurveillance à la police et la direction coopère pleinement avec les autorités dans leur enquête.

“Nous sommes extrêmement soulagés qu’un cas signalé d’enlèvement de bébé ait été déjoué dimanche et nous pouvons confirmer que nous avons immédiatement décidé de suspendre un membre du personnel.”

Il a poursuivi: “Nous prendrons d’autres mesures en fonction des résultats de l’enquête en cours et le groupe SPAR tend la main à la famille pour offrir toute l’aide dont elle a besoin, y compris des conseils.

“Le groupe SPAR adopte une approche de tolérance zéro face à la criminalité et garantira les conséquences les plus sévères possibles à ceux qui commettent des crimes dans nos magasins afin d’assurer la sécurité des clients.”

L’adjudant de la police sud-africaine Gerhad Cornellius a confirmé qu’un cas de tentative d’enlèvement de bébé faisait l’objet d’une enquête et qu’il était trop tôt pour commenter davantage.