CECI est le moment horrible où un homme a tiré sur une femme à la tête après avoir pointé une arme sur son visage et lui aurait demandé si elle « avait peur » dans une farce qui a mal tourné.

Le clip choquant – capturé par une caméra de surveillance à Moscou – montre Denis Yegorov visant le pistolet sur une femme avant d’appuyer sur la gâchette, laissant un trou dans son front.

6 L’homme a tenu le pistolet contre la tête de la femme et aurait demandé « avez-vous peur? » Avant d’appuyer sur la gâchette Crédits: Baza

6 La femme a été laissée avec une horrible blessure au front Crédits: Baza

6 Denis Yegorov fait l’objet d’une enquête policière Crédits: Baza

Yegorov, vêtu d’une veste rouge, peut être vu pointant un pistolet sur une femme blonde, qui écarte ensuite sa main avec une expression désapprobatrice sur le visage.

Une autre femme, vêtue d’un sweat à capuche blanc, peut être vue en train de sourire aux actions de l’homme – ce qui semble indiquer que tout cela n’est pas une menace réelle.

Elle continue de sourire alors qu’il pointe le canon de l’arme sur elle – mais soudain il tire, la laissant avec un trou dans le front.

La séquence montre ensuite la femme choquée touchant son visage et regardant ses mains couvertes de sang.

La blonde regarde la blessure de la victime puis déplace son regard effrayé vers le tireur, avant d’appeler une ambulance.

La victime a été transportée d’urgence à l’hôpital et admise au service de neurochirurgie, selon les rapports.

Les médecins ont déclaré que son os frontal était resté intact, mais que le tissu était gravement endommagé et que la thérapie réparatrice prendrait beaucoup de temps.

La femme est sous surveillance médicale constante et sa vie n’est pas en danger pour le moment, ont déclaré des médecins.

6 La femme blonde a éloigné le pistolet de sa tête alors que l’autre femme souriait Crédits: Baza

6 Les clips montrent Yegorov tenant le « pistolet de départ » contre la tête de la femme Crédits: Baza

6 La femme a été transportée à l’hôpital Crédits: Baza

La police a lancé une affaire pénale pour hooliganisme contre le tireur de 42 ans à la suite de l’incident de vendredi.

Yegorov, qui travaille comme entraîneur de patinage artistique dans une école de sport pour enfants locale, risque jusqu’à sept ans de prison s’il est reconnu coupable.

Selon la femme blonde, elle et la victime sont venues à Yegorov pour organiser une leçon personnelle.

Elle a déclaré aux médias locaux: «Nous bavardions et plaisantions quand il a pointé l’arme sur elle. [at the victim], a demandé si elle avait peur et a été abattue.

On ne sait pas à ce jour quelle arme le suspect a utilisée, mais certaines sources de presse affirment qu’il s’agissait d’un pistolet de départ.

Des examens visant à déterminer le type exact d’arme sont en cours, selon la police.

Les médias locaux ont cité les clients de Yegorov en disant qu’il était «une personne polie, responsable et ponctuelle».

Cependant, des collègues disent qu’il se comporte souvent de manière agressive à leur égard.

Yegorov était membre de l’équipe nationale junior russe de patinage artistique.

Il a participé au Championnat du monde junior en 1999.

Selon des sources, il avait déjà été condamné pour conduite en état d’ébriété.