Moment choquant, un homme « s’est étouffé » après une bagarre « ivre » sur le vol EasyJet de Manchester à Tenerife

Un passager indiscipliné aurait été étouffé inconscient après qu’une bagarre “ivre” a éclaté sur un vol easyJet de Manchester à Tenerife mercredi, peut révéler le Sun.

L’équipage de la compagnie aérienne a été contraint d’intervenir pour retenir deux passagers masculins qui auraient été impliqués dans une violente bagarre à mains nues sur le vol EZY1903, ce qui a retardé le prochain vol de plus de 12 heures.

Jusqu’à quatre membres d’équipage sont intervenus pour retenir le passager indiscipliné Crédit : TikTok/@kelsolennox05

La bagarre a éclaté sur un vol easyJet de Manchester à Tenerife Crédit : TikTok/@kelsolennox05

À la suite d’une dispute en plein vol, un homme qui semblait ivre aurait frappé un autre passager masculin deux rangées devant lui avant qu’il ne commence à lui donner des coups de poing dans la ruelle, ont déclaré des témoins.

“Ce n’était pas agréable”, a déclaré au Sun George Briscoe, un homme de 28 ans qui était à bord du vol.

Briscoe, qui était à trois rangées du combat, a décrit l’un des agresseurs présumés comme britannique.

“Je comprends qu’il avait ouvert des marchandises hors taxes malgré le fait que l’équipage ait souligné que cela n’était pas autorisé à plusieurs reprises pendant le vol”, a déclaré Briscoe.

Il a ajouté: “Trois équipages masculins ont réussi [to restrain one of the individuals] pendant un moment, puis il a recommencé et a ensuite été retenu par un homme qui voyageait avec lui pendant que nous descendions.

“Il a été étouffé inconscient.”

Après avoir atterri en toute sécurité à Tenerife, Briscoe a déclaré qu’il pensait que les membres d’équipage avaient l’air contrariés.

“L’un d’eux se tenait dans les escaliers au moment de notre départ et il a été définitivement secoué et a dit qu’il voulait être malade”, a ajouté Briscoe.

“Je ne peux que les féliciter dans ce cas.”

Un autre voyageur, Alex Jackson, a déclaré que le personnel de cabine d’easyJet avait été “attaqué… par un imbécile ivre”.

Tweetant, Jackson a affirmé que l’incident avait causé “un autre vol retardé de 12 heures, affectant des centaines de personnes et coûtant des milliers de livres”.

Le vol de retour easyJet EZY1908 qui devait décoller à 22h40 de Ténérife vers Manchester a été retardé jusqu’à 11h25 aujourd’hui.

Un passager dont le vol a été retardé a expliqué qu’il avait été informé de l’incident sur le vol entrant alors qu’il attendait pour embarquer à l’aéroport de Tenerife.

Stephen Bowker a déclaré au Sun : “Le capitaine est venu et nous a dit à la porte quand tout le monde avait débarqué, puis des hôtels et des autocars ont été organisés pour nous.

“Le personnel de cabine devait aller à l’hôpital et les pilotes devaient se reposer. Le vol a été reprogrammé pour aujourd’hui, nous avons atterri à Manchester cet après-midi.”

Il a ajouté: “J’espère que tout le monde ira bientôt mieux et que les responsables seront punis de manière appropriée.”

Décrivant la bagarre “extrêmement violente”, les médias locaux ont rapporté que jusqu’à quatre membres d’équipage de cabine sont intervenus pour séparer les deux hommes avant d’emmener l’un des individus dans une autre partie de l’avion.

L’avion a pu atterrir sans autre incident.

EasyJet a confirmé que l’un des hommes, dont l’âge et l’identité n’ont pas été révélés, a été immédiatement arrêté par la Guardia Civil.

“Nous pouvons confirmer que le vol EZY1907 de Manchester à Tenerife le 31 août a été accueilli par la police à son arrivée à la suite d’un comportement perturbateur d’un passager à bord”, a déclaré un porte-parole d’easyJet au Sun.

“Le personnel de cabine d’easyJet est formé pour évaluer toutes les situations et pour agir rapidement et de manière appropriée afin de garantir que la sécurité du vol et des autres passagers ne soit à aucun moment compromise.

« Bien que de tels incidents soient rares, nous les prenons très au sérieux et ne tolérons aucun comportement abusif ou menaçant envers notre personnel.

“La sécurité et le bien-être des passagers et de l’équipage sont toujours notre priorité absolue.”

Briscoe a déclaré que l’on ne sait pas ce qui est arrivé à l’autre passager.

Il a déclaré au Sun: “En tant que passager, j’ai été déçu que la police espagnole ne soit pas entrée dans l’avion une fois au sol. Un passager a été emmené par un homme qui voyageait avec lui.”

Cet incident ébouriffant survient une semaine seulement après que la responsable de cabine d’easyJet, Jemma Grieves, 41 ans, a été forcée de revivre une épreuve terrifiante sur un vol EasyJet Manchester-Ténérife lorsqu’elle a témoigné devant le tribunal.

Deux passagers ivres, Jason McKiver et Glynn Martin ont menacé Grieves qui leur avait refusé l’entrée dans l’avion en octobre de l’année dernière.

Dans une déclaration personnelle de la victime faite au tribunal de première instance de Bolton, Grieves a déclaré qu’elle avait travaillé pour la compagnie aérienne pendant 17 ans et qu’elle “ne s’était jamais sentie aussi intimidée qu’aujourd’hui”.

Se sentant “impuissante”, la responsable de cabine a dû se retirer du vol car elle estimait qu’elle “ne pouvait pas fournir un service aux passagers ou à l’équipage”.

L’un des agresseurs a été arrêté par la police espagnole Crédit : TikTok/@kelsolennox05