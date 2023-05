Moment choquant, un homme furieux pousse un manifestant Just Stop Oil au sol et brise le téléphone d’un autre

C’est le moment choquant où un homme furieux a poussé un manifestant Just Stop Oil au sol avant de briser le téléphone d’un autre.

Des militants ont été filmés marchant dans l’est de Londres portant des gilets orange haute visibilité et portant des banderoles lorsqu’un passant est devenu physique avec le groupe.

Un passant a pris les choses en main lors d’une manifestation Just Stop Oil à Londres aujourd’hui Crédit : Just Stop Oil

L’homme furieux a bousculé les manifestants et arraché leurs pancartes Crédit : Just Stop Oil

Après avoir poussé un militant au sol, il en a poussé d’autres avant de porter son attention sur celui qui filmait l’incident Crédit : Just Stop Oil

Dans le clip, tourné depuis une fenêtre donnant sur la rue, on peut voir l’homme en colère arracher les pancartes et pousser les écologistes alors qu’ils exaspèrent les automobilistes et ralentissent la circulation.

Il a ensuite arraché l’un de leurs téléphones et l’a jeté sur le trottoir, après l’avoir giflé auparavant.

Après avoir jeté le gadget, il s’est tenu devant les manifestants perturbateurs et a levé les bras tout en leur criant dessus.

On ne sait pas ce que l’homme criait car il ne peut pas être entendu par les klaxons des automobilistes frustrés.

La personne qu’il a bousculée s’est relevée et a quitté la route pour s’asseoir sur le trottoir.

L’homme a continué à se disputer avec les manifestants et a tenté de les faire sortir de la rue à la fin du clip.

Just Stop Oil a déclaré ne pas savoir si l’un de ses militants avait été blessé lors d’une série de manifestations organisées aujourd’hui à Londres.

La police métropolitaine a fourni des mises à jour régulières sur sa page Twitter et a déclaré qu’elle était au courant des manifestations, mais n’a annoncé aucune arrestation.

La force a déclaré: « Le Met et la police de la ville de Londres sont au courant d’un incident diffusé sur les réseaux sociaux dans lequel un membre du public semble avoir eu une altercation avec des manifestants de Just Stop Oil, peu de temps avant l’arrivée de la police.

« A ce stade, nous n’avons pas connaissance d’allégations à ce sujet, cependant, à ce stade, nous sommes en contact avec les organisateurs de la manifestation.

« Nous comprenons parfaitement la frustration et la colère des communautés de Londres lorsque les manifestants marchent lentement sur les routes.

« Nous exhortons les gens à ne pas intervenir et à attendre l’arrivée de la police, qui se rendra sur les lieux rapidement. Nous remercions les gens pour leur patience. »

Il avait plus tôt giflé le téléphone de leurs mains Crédit : Just Stop Oil