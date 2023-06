Moment choquant, un homme frappe une femme au sol lors d’une attaque terrifiante devant des acheteurs horrifiés

C’est le moment choquant où un homme a jeté une femme au sol lors d’une attaque terrifiante devant des acheteurs horrifiés.

L’incident d’horreur s’est produit mardi dans les rues de Limerick, en Irlande, près du célèbre centre commercial Arthur’s Quay.

Un homme a été filmé en train de donner des coups de pied à une femme à plusieurs reprises Crédit : Many_Respect4967/Reddit

L’incident d’horreur s’est produit à Limerick, en Irlande Crédit : Many_Respect4967/Reddit

Le clip montre une femme, vêtue d’un pyjama rose, alignée avec un homme non identifié portant une veste et un bas de jogging en coton, qui la force à plusieurs reprises à terre.

La vidéo commence alors que la femme charge vers l’homme qui tente de le frapper, mais elle est arrêtée dans son élan.

Avant qu’elle ne puisse s’approcher trop près, l’homme lui donne un coup de pied en plein milieu de la poitrine.

La force la projette en arrière et la fait tomber sur le trottoir.

L’homme qui filme les scènes choquantes semble interloqué derrière la caméra, répétant: « Oh mon putain de Dieu, oh mon putain de Dieu, oh mon putain de Dieu. »

Une autre femme apparaît hors de vue et court au coin de la rue après l’homme, qui s’est éloigné après son agression honteuse.

La femme, qui était au sol, retrouve soudain un second souffle, courant au coin de la rue.

Elle court vers l’homme et finit par lui donner un coup de pied mais le rate.

L’homme tente alors de s’éloigner tout en étant poursuivi par les deux femmes, malgré les tentatives de bons samaritains pour empêcher la situation d’empirer davantage.

Cependant, les deux femmes continuent de suivre l’agresseur et celui-ci réplique en donnant deux autres coups de pied à la femme en pyjama rose.

Le caméraman à ce stade offre plus de commentaires en couleur en déclarant: «Des scènes absolues dans la ville de Limerick, des garçons qui donnent des coups de pied dans tout le magasin.

« Son coup de pied était si propre qu’il l’a assommée. »

L’homme tente alors de revenir vers la rue Patrick, mais la femme est à sa poursuite et il se retourne et la frappe au visage.

Au moment où les choses semblent se calmer, la femme est retenue par un homme âgé, mais elle ne peut résister à une dernière tentative pour donner un coup de pied à l’homme et se précipite vers lui.

L’homme derrière la caméra dit: « C’est comme du putain de théâtre, comme quelque chose que vous voyez au théâtre, vous voyez ce que je veux dire? »

L’homme lui donne à nouveau un coup de pied, cette fois attrapant la femme sur son bras.

Cela l’envoie tourner en rond avant qu’elle ne soit forcée de prendre un genou, ce qui rend furieux le vieil homme qui s’en prend lui-même à l’agresseur.

Le caméraman intervient à nouveau en proclamant: « Aw les gars, combattez, quatrième round, oh mon Dieu. »

Les combats se poursuivent de l’autre côté du centre commercial Arthur’s Quay alors que la femme et l’homme se serrent la main et il utilise sa force pour l’envoyer tomber dans une voiture garée.

S’exprimant aujourd’hui, un porte-parole de Gardai a déclaré: « Une femme dans la trentaine et un homme dans la vingtaine ont été arrêtés et inculpés dans le cadre de l’enquête sur un incident d’ordre public / de troubles violents dans le quartier Arthur’s Quay / Patrick Street de la ville de Limerick qui s’est produit dans la soirée du mardi 20 juin 2023.

« Gardaí continue d’appeler tous ceux qui ont été témoins de cet incident à se manifester.

« Gardaí peut être contacté à la station Henry Street Garda au 061 212400, la ligne confidentielle Garda au 1800 666 111 ou n’importe quelle station Garda.

« Les enquêtes sont en cours. »