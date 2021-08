Moment choquant, un homme est poignardé avec un énorme «couteau zombie» dans la rue de Manchester, le laissant avec des blessures qui ont changé sa vie

Un COUTEAU a poignardé effrontément un autre homme avec un énorme « couteau zombie » en plein jour – le laissant avec des blessures qui ont changé sa vie.

L’homme, dans la trentaine, a été attaqué sur Bury Old Road, Manchester, peu après 19 heures lundi soir devant des habitants horrifiés.

La victime a subi des blessures qui ont changé sa vie lors de l’attaque Crédit : CrimeLdn

Le couteau s’est enfui de la scène après avoir attaqué vers 19 heures lundi Crédit : CrimeLdn

Dans les images, un groupe d’hommes est approché par un homme maniant la machette, avant qu’il n’attaque l’un d’eux.

L’homme, vêtu de noir, commence à balancer l’énorme lame en l’air avant de poignarder un homme vêtu de gris.

Il tombe ensuite au sol et essaie de se protéger, mais l’homme à la machette continue de le taillader dans les images.

Le couteau s’enfuit alors du groupe, la victime se levant du sol et le pourchassant.

Des passants horrifiés peuvent être vus s’éloigner du groupe alors qu’ils regardent l’attaque se dérouler.

Un témoin, qui a demandé à garder l’anonymat, a déclaré aux MEN : « J’ai vu deux gars courir vers le taxi, puis la machette a basculé et le doigt d’un gars a été coupé.

« Il nous disait de trouver son doigt. Je suis encore sous le choc. C’est affreux. »

Hier soir, les médecins légistes ont parcouru les lieux alors que le cordon était toujours en place aujourd’hui, les agents gardant les piétons et les automobilistes à l’écart de la zone.

Les services d’urgence ont été appelés sur les lieux et ont confirmé que l’homme avait subi des blessures « graves » et « qui ont changé sa vie ».

Dans un communiqué, la police du Grand Manchester a déclaré: « La police a été appelée vers 19h10 (lundi 2 août 2021) à Bury Old Road, Salford pour un signalement d’un coup de couteau.

« Les services d’urgence ont établi qu’un homme avait été poignardé.

« Un homme dans la trentaine a été transporté à l’hôpital avec des blessures graves qui pourraient changer sa vie.

« Aucune arrestation n’a été effectuée et les enquêtes sont en cours.

« Toute personne ayant des informations doit contacter la police au 101 ou au 0161 856 5168 en citant le numéro d’incident 2626 du 02/08/21. »

L’attaque est la dernière d’une série de coups de couteau en Grande-Bretagne sans loi alors que l’épidémie de crime au couteau continue de monter en flèche.

Les taux de criminalité au couteau en Angleterre et au Pays de Galles ont continué d’augmenter, bien que le pays soit bloqué en raison de la pandémie.

Le taux de meurtres d’adolescents à Londres a atteint son plus haut niveau depuis plus d’une décennie, les flics craignant que cette année ne soit la plus sanglante depuis 2008.

Une augmentation des coups de couteau après le verrouillage a fait que 22 adolescents ont été tués dans la capitale jusqu’à présent cette année.

Jusqu’à présent cette année, 72 enquêtes pour meurtre ont été lancées par la police métropolitaine, 47 des victimes ayant été tuées par une lame.

Des passants horrifiés ont été témoins de l’attaque en plein jour Crédit : CrimeLdn