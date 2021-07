Moment choquant, un homme est écrasé à mort par un éléphant enragé après que la foule se soit moquée d’un troupeau de jumbos

C’est le moment choquant où un homme a été écrasé à mort par un éléphant furieux dans un village en Inde après qu’une foule d’ouvriers ait taquiné un troupeau alors qu’il traversait une plantation de thé.

Les animaux traversaient calmement une route à Letekujan, dans l’État d’Assam, au nord-est, à la recherche de nourriture lorsqu’un essaim de travailleurs a commencé à narguer et à chasser les éléphants dans le but de les effrayer.

5 Les travailleurs des plantations de thé se sont moqués et ont chassé les éléphants pour les effrayer Crédit : Tahir Ibn Manzoor

5 Le moment où l’homme a été piétiné à mort par l’un des éléphants enragés Crédit : Tahir Ibn Manzoor

5 L’énorme éléphant indien s’est précipité vers un homme qui avait trébuché au bord de la route Crédit : Tahir Ibn Manzoor

Des séquences vidéo choquantes montrent l’un des éléphants devenir enragé par les cris et les klaxons de voiture avant de charger vers la foule hurlante.

Après s’être précipité vers les ouvriers du jardin de thé, l’énorme éléphant indien s’est dirigé vers un homme qui avait trébuché au bord de la route en essayant de s’échapper.

Il a été piétiné à mort avant que l’éléphant ne revienne dans le troupeau de l’autre côté de la route.

L’homme, identifié comme étant Pascal Munda, a été transporté d’urgence à l’hôpital civil de Golaghat, où son décès a été constaté.

Quelques instants plus tôt, les habitants ont été vus frapper le sol avec des chaussures et des chemises et crier pour tenter de déplacer le troupeau de la route, Courrier en ligne rapports.

Les flics enquêtant sur l’incident cherchent à savoir si l’homme a provoqué l’éléphant.

Vikas Kumar, un expert bien connu des éléphants, a déclaré : « C’est vraiment triste de voir des ouvriers et des passants taquiner l’animal de gain.

« Les défenses sauvages ne sont agitées qu’après avoir été irritées et dans ce cas, malheureusement, c’était arrivé. »

Au moins 100 personnes en Inde sont tuées chaque année par des éléphants, bien que le nombre puisse atteindre 300, selon le WWF.

L’organisation a déclaré que la proximité des éléphants avec les villages et les villes en Inde signifie qu’il y a souvent des conflits lorsque les animaux migrent ou cherchent de la nourriture.

Le ministre de l’Environnement et des Forêts de l’État, Parimal Suklabaidya, a déclaré que l’administration de l’État d’Assam avait pris des mesures pour endiguer les conflits entre les humains et les éléphants dans la région.

5 L’éléphant enragé a piétiné l’homme à mort Crédit : Tahir Ibn Manzoor