Moment choquant : un homme ensanglanté plonge la tête la première dans le mémorial du bassin de réflexion du 11 septembre à New York, laissant les visiteurs stupéfaits

C’est le moment choquant où un homme couvert de sang a plongé la tête la première dans la piscine Nord au mémorial du 11 septembre à New York, devant des spectateurs horrifiés.

L’homme de 33 ans a été filmé après s’être jeté dans l’une des piscines à deux niveaux avant de glisser dans le « vide central » de 20 pieds.

L’homme anonyme de 33 ans a été vu marchant vers le vide central de la piscine commémorative du 11 septembre. Crédit : Twitter/ImJohn_313

Les images le montraient glissant la tête la première de 20 pieds dans le cube arrière, situé dans la piscine nord. Crédit : Twitter/ImJohn_313

Il a laissé derrière lui une trace sanglante d’une entaille sur la tête Crédit : Twitter/ImJohn_313

Des images effrayantes publiées sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, montrent l’homme marchant lentement vers l’espace ouvert au centre du bassin réfléchissant.

Lorsqu’il atteint le bord, il se couche sur le ventre dans les eaux de 18 pouces de profondeur du bassin central de la piscine et pend ses bras par-dessus le bord.

On peut alors voir l’homme scrutant le trou noir ouvert tout en utilisant ses jambes pour pousser son corps plus loin dans l’eau et jusqu’au bord.

Le sauteur avait déjà été blessé après s’être jeté de 9 mètres dans le bassin du mémorial alors que des images montraient une entaille suintante à la tête.

Des spectateurs horrifiés ont vu son torse glisser au-dessus de la piscine avant de tomber la tête la première dans la partie inférieure du mémorial, laissant derrière lui une tache d’eau sanglante.

Les témoins ont été stupéfaits lorsque l’homme a laissé tomber une hauteur stupéfiante de 20 pieds dans le bassin central.

La police de New York s’est rendue sur le site du World Trade Center dans le Lower Manhattan vers 13h30 après qu’un policier de l’autorité portuaire ait repéré l’homme se jetant dans la piscine commémorative.

Les pompiers se sont rapidement précipités pour sauver l’homme de la chute dans la chute centrale à laquelle il a miraculeusement survécu.

Il aurait déclaré à l’un des policiers qu’il « avait fait ça pour son père » avant d’être transporté d’urgence à l’hôpital Bellevue, se plaignant de « mal de dos » et d’une jambe blessée.

Selon certaines informations, l’homme anonyme, qui fait actuellement l’objet d’accusations pénales, a été placé en garde à vue.

Il n’a pas été précisé dans l’immédiat pourquoi l’homme avait décidé de sauter dans le bassin commémoratif du 11 septembre.

La paire de bassins réfléchissants sur le site commémoratif marque les anciennes bases des deux tours jumelles avant qu’elles ne soient détruites lors des attentats terroristes du 11 septembre 2001.

Les piscines sont également une démonstration d’honneur pour ceux qui ont perdu la vie lors de l’attaque.

Les deux piscines commémoratives ont une cascade de 30 pieds, l’eau se déversant dans un bassin d’un acre qui se jette dans une ouverture plus petite au centre qui descend encore de 20 pieds.

Selon certaines informations, ce n’est pas la première fois qu’une tentative de saut dans les bassins commémoratifs est faite.

Un sauteur potentiel aurait été renversé du rebord de la piscine sud le mois dernier.

Et l’année dernière, un autre individu a plongé dans le bassin Nord, bien que les détails de cet incident ne soient pas immédiatement disponibles.

La police a déjà fait part de ses inquiétudes concernant le fait que des membres du public se jetaient délibérément dans les piscines commémoratives.

L’ancien commissaire de police Raymond Kelly a déclaré qu’ils devaient considérer les « possibilités » que quelqu’un tente de se suicider dans la piscine.

Les experts en deuil auraient également affirmé que le mémorial pourrait déclencher une « réaction psychologique négative », en particulier chez ceux qui ont un lien direct avec les atrocités du 11 septembre.