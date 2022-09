Moment choquant, un gang de plus de 10 voyous frappe une femme seule de 19 ans alors qu’elle gisait sans défense dans la rue

C’est le moment terrifiant où une jeune femme sans défense a été battue par une bande de voyous vicieux.

Des images montrent la victime, âgée de 19 ans, sauvagement battue par une dizaine de personnes dans le sud de Londres alors qu’elle gisait dans la rue.

La foule d’environ 10 personnes a attaqué la femme sans défense samedi Crédit : Twitter/Scarcity Studios

Des images la montrent sur le sol se tordant de douleur alors qu’elle reçoit des coups de pied et des coups de poing Crédit : Twitter/Scarcity Studios

On peut voir la foule jeter la femme au sol, puis s’allonger sur elle avec des bottes et des poings alors qu’elle essaie désespérément de protéger son visage et sa tête.

Elle a été agressée de toutes parts samedi vers 22 heures.

Les flics ont confirmé qu’ils s’étaient rendus sur les lieux et que la foule s’était enfuie à leur arrivée.

Un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré: “Des officiers étaient présents et il a été signalé qu’une femme de 19 ans avait été agressée par une autre femme.

“Elle a été emmenée à l’hôpital où ses blessures ont été évaluées comme ne mettant pas sa vie en danger.”

Aucune arrestation n’a été effectuée.

Toute personne disposant d’informations sur l’incident est priée d’appeler le 101 et de mentionner le numéro de référence CAD 7131/28Aug.

Si les témoins souhaitent rester anonymes, ils peuvent appeler Crimestoppers, un organisme de bienfaisance indépendant, au 0800 555 111.

C’est la dernière d’une série de violences estivales dans la capitale.

Deux semaines seulement avant cette attaque, un homme a été poignardé à mort devant des acheteurs horrifiés près d’Oxford Street.

Un homme a été arrêté pour le crime mais n’a pas été nommé.

De même, en juillet, deux hommes ont été abattus à seulement quatre miles l’un de l’autre dans un bain de sang de 24 heures.