Des images choquantes montrent un garçon de 14 ans battu sans connaissance par jusqu’à dix jeunes lors d’une attaque de gangs sauvages à Paris.

La mère au cœur brisé de Yuriy Khruchenyk a demandé de l’aide pour attraper les yobs – qui l’ont battu avec des barres de fer, des chauves-souris et des couteaux – alors que son fils se bat pour la vie dans un coma provoqué.

Nataliya Khruchenyk, dont le fils a eu 15 ans jeudi dernier alors qu’il était aux soins intensifs, a déclaré: « Ils voulaient tuer mon enfant ».

Yuriy a subi des fractures du crâne, du bras et des côtes, des coups de couteau et des traumatismes oculaires.

Les procureurs de la capitale française ont ouvert une enquête pour tentative de meurtre à la suite de l’attentat inquiétant près de la tour Eiffel le 15 janvier.

Elle a été capturée par des caméras de vidéosurveillance à proximité du centre commercial Beaugrenelle.

Des images montrent la foule entourant l’adolescent, pleuvant des coups et continuant à le battre alors qu’il gît impuissant sur le sol.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré qu’il s’agissait « d’une attaque d’une incroyable sauvagerie ».

Xavier Iacovelli, un sénateur français, a déclaré sur Twitter: « Cette vidéo est insupportable, où le jeune Yuriy, un écolier de 15 ans est lynché par dix individus armés de barres de fer, clairement dans l’intention de le tuer.

« Mes pensées vont à Yuriy, qui est dans le coma, et à sa famille. »

La police craint que les voyous aient ciblé Yuriy parce qu’il est d’origine ukrainienne ou parce qu’ils l’ont pris pour un membre d’un gang rival.

Yuriy, étudiant au Collège Guillaume-Apollinaire à Paris, était avec des amis lorsqu’un gang leur a tendu une embuscade le 15 janvier juste après 17 heures.

« Ils ont vu le gang courir vers eux, mais Yuriy a eu du mal à s’enfuir », a déclaré une source chargée de l’enquête.

«Alors qu’il essayait de courir, il est tombé et a été attrapé par le gang, qui a commencé à lui donner des coups de pied et des coups de poing, et à le frapper avec des barres de fer et des battes de baseball.

‘JE NE VEUX PAS MOURIR’

« Il a été transporté d’urgence à l’hôpital, où il a été découvert qu’il avait des fractures au crâne, et une décision a été prise de le placer dans un coma provoqué. »

Nataliya a ajouté: « Quand je l’ai vu dans l’ambulance, son crâne était fendu à plusieurs endroits, c’était vraiment horrible.

« Il m’a dit qu’il ne connaissait pas les assaillants, qu’il souffrait, qu’il avait froid et qu’il ne voulait pas mourir. »

Le cousin de la victime, qui n’a pas été nommé, a déclaré que le gang « recherchait manifestement des jeunes du quartier.

« C’est une histoire de gangs rivaux. Ils ont dû penser que Yuriy était l’une des personnes qu’ils recherchaient. »

Il portait toutes les caractéristiques d’une attaque organisée, avec un groupe d’adolescents de la banlieue sud de Vanves considérés comme responsables.

« Aucun n’a encore été identifié, mais une percée est attendue sur la base des preuves vidéo », a déclaré une source chargée de l’enquête.

Des jeunes d’origines ethniques différentes sont connus pour se regrouper et se battre autour de Paris, mais rien n’indique que Yuriy faisait lui-même partie d’un gang, a déclaré la source.

Cependant, sa famille a indiqué qu’il avait reçu un « appel téléphonique inquiétant » avant l’attaque et qu’il avait peut-être été spécifiquement visé.

Des célébrités et des stars du sport ont exprimé leur soutien à Yuriy, un footballeur prometteur.

Antoine Griezmann, vainqueur de la Coupe du monde de France et attaquant de Barcelone, a tweeté: « Des images insupportables – le pouvoir pour toi Yuriy et va bien. »

L’entraîneur lillois Christophe Galtier a déclaré: « J’ose espérer qu’il en sortira sans trop de conséquences et trouvera la joie de vivre. Gros soutien pour ce petit garçon Yuriy. »

La star de cinéma Omar Sy, star de la série Netflix Lupin, a tweeté: « Bon rétablissement à toi Yuriy, je pense à toi et aux tiens »

Hier, un porte-parole de l’hôpital pour enfants Necker à Paris a déclaré que Yuriy était « stable » et que son état ne mettait plus sa vie en danger.

Un porte-parole du parquet de Paris a déclaré: « Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte ».

Nataliya a commencé une page de collecte de fonds pour aider son fils à se rétablir.