Moment choquant, un flic tire mortellement dans la tête d’un toxicomane suicidaire après lui avoir dit « tu es sur le point de mourir, mon ami »

Le moment choquant où un policier a tué à bout portant une balle dans la tête d’un toxicomane suicidaire a été révélé dans des images troublantes de la caméra corporelle.

Le sergent de police de la ville de West Valley. Tyler Longman a déclaré à Michael Chad Breinholt, 31 ans, menotté, « tu es sur le point de mourir, mon ami » avant de le tuer par balle dans une salle de traitement en août 2019.

Michael Chad Breinholt, 31 ans, a été abattu par la police en août 2019 Crédit: Police de West Valley City

Il a souffert de dépendance pendant des années et était suicidaire à l’époque, selon sa famille Crédit : chadbreinholtmemorial.com

Les responsables du PD de West Valley ont découvert plus tard que l’utilisation de la force meurtrière par Longman relevait de la politique du département.

Près de deux ans après la fusillade, cependant, le procureur du comté de Salt Lake, Sim Gill, réfléchit toujours à l’opportunité de porter plainte contre le sergent.

Longman avait été impliqué dans deux autres fusillades mortelles avant d’entrer en contact avec Breinholt le 23 août 2019. Dans ces deux fusillades antérieures, les procureurs ont jugé que les actions de Longman étaient légalement justifiées.

Le public n’avait vu auparavant qu’une courte vidéo, montée par le service de police, documentant ce qui est arrivé à Breinholt.

Cependant, le Salt Lake Tribune s’est battu pour que la vidéo complète soit publiée pendant six mois, avant de la publier finalement dans son intégralité mardi.

Breinholt s’est présenté au travail de sa petite amie en état d’ébriété

La police a rencontré Breinholt pour la première fois peu de temps après son arrivée sur le lieu de travail de sa petite amie en état d’ébriété.

Comme son partenaire l’explique aux agents présents, Matt Lane et Taylor Atkin, Breinholt l’a informée qu’il avait « pris beaucoup de pilules » parce qu’il voulait mourir.

« On dirait qu’il veut juste se suicider », a déclaré sa petite amie à la police, ajoutant qu’il lui avait dit qu’il avait pris huit ou neuf pilules. « Il vient de dire qu’il a pris toutes ces pilules pour qu’il meure. »

La police a rencontré Breinholt après qu’il se soit présenté en état d’ébriété sur le lieu de travail de sa petite amie Crédit: Police de West Valley City

Les agents ont déterminé que Brienholt s’était rendu au lieu de travail de sa petite amie. Il a été soumis à un alcootest et a atteint un taux d’alcoolémie de 0,162, soit plus de trois fois la limite légale de l’État.

Lane a arrêté Breinholt et l’a placé en garde à vue.

Les agents ont passé près de deux heures avec l’homme de 31 ans dans une salle de traitement au siège de la police de West Valley City. Il a été menotté partout.

Parfois, on entend Breinholt pleurer et gémir pour demander de l’aide, insistant sur le fait qu’il a mal à la tête.

L’un des policiers est entendu en train de critiquer le suspect, lui disant « qu’il doit s’agir d’un cas de félonite ».

La police menace de charges supplémentaires

Les agents menacent également de l’accuser de crimes supplémentaires, notamment d’avoir donné un faux nom à la police et d’avoir détruit des biens de la police lorsqu’il a mâché le cordon d’un alcootest.

Breinholt est vu pleurer à travers les menaces.

À un moment donné, il s’effondre sur le sol en béton en larmes, ce à quoi les agents lui disent que « beaucoup de gens ivres ont p ** sed sur ce sol, vous voudrez peut-être vous lever ».

Les agents l’ont laissé au sol pendant plus de 11 minutes en attendant que le personnel médical arrive pour le surveiller, rapporte le Tribune.

Après qu’il ait été jugé en bonne santé, un officier a hissé Breinholt du sol et l’a ramené sur sa chaise.

Les derniers mots que Breinholt a entendus étaient « tu vas mourir, mon ami » Crédit: Police de West Valley City

Longman n’était pas présent lors de l’arrestation initiale mais est venu au poste de police pour aider Lane et Atkin, selon les images.

Breinholt a demandé aux agents de l’emmener à l’Institut de santé mentale Huntsman, connu sous le nom d’« UNI », mais les agents ont refusé.

« Je ne vais pas rester assis ici toute la nuit et jouer avec vous », a déclaré Longman à Breinholt.

« Vous avez déjà fait perdre du temps à nos pompiers en les faisant venir chercher des taureaux ** t, d’accord ? Je ne t’emmène pas à UNI, je t’emmène en prison.

« J’ai une arme dans mon pantalon »

Peu de temps après, Breinholt se lève de sa chaise et dit à Atkin : « J’ai une arme dans mon pantalon. »

L’officier a répondu en riant, lui disant « Bon essai ».

«Nous l’avons vérifié. Est-ce que cela compte comme une menace de violence s’il met la main dans son pantalon et dit : « J’ai une arme dans mon pantalon ? » », demande Atkin aux autres officiers.

Au cours des instants suivants, Breinholt continue de se lever et de prétendre avoir une arme rangée dans des endroits de plus en plus bizarres.

Il dit d’abord à Atkin qu’il a une arme dans sa chaussure, avant de dire qu’il y a une « arme sur mon siège ».

Alors qu’Atkin et un autre officier soulevaient Brienholt de la chaise pour prendre sa chaussure, le trio se retrouve mêlé à une lutte.

Atkin crie alors : « Oh putain, il a mon arme ! Il a mon arme ! »

Sgt. Longman (ci-dessus) a été impliqué dans trois fusillades mortelles depuis qu’il a rejoint le département en 2006 Crédit: Police de West Valley City

Les images semblent montrer Breinholt, les mains menottées dans le dos, saisir l’arme de l’officier alors qu’ils commençaient à se battre avec lui.

L’arme n’a pas été retirée de son étui.

« Tu vas mourir, mon ami »

Longman s’est ensuite précipité dans la pièce, tirant son arme à feu alors qu’il saisissait le côté de la tête de Breinholt.

Il lui a ensuite dit en frissonnant: « Tu es sur le point de mourir, mon ami », avant de lui tirer une balle juste en dessous de son oreille droite.

Les membres de la famille de Breinholt ont qualifié les images de ses derniers instants de déchirantes.

La mère de Breinholt, Susan Neese, a déclaré à la Tribune of Longman: « Il a pris le temps de réfléchir à cela, de dire ces mots. Et ensuite viser et tirer, et tuer Chad. »

Son frère, Chase Breinholt, a ajouté au point de vente: « Le Tchad serait toujours là s’il était arrivé quelque chose à cet officier.

« S’il avait pu être affecté à un autre devoir ou licencié ou s’il y avait quelque chose de mis en place après avoir pris la vie de la première personne. Certainement après [taking] la vie d’une seconde personne. Pourquoi porte-t-il toujours une arme ? »

Long a été impliqué dans deux fusillades mortelles avant sa rencontre avec Breinholt.

Les responsables de la police ont jugé les actions de Longman justifiées Crédit: Police de West Valley City

En août 2007, a tiré sur un homme qui dormait dans sa voiture devant un 7-Eleven. Un rapport de police affirme que Longman a vu l’homme tenant une arme à feu avant que lui et un autre officier n’ouvrent le feu.

L’année suivante, il a abattu un homme lors d’un appel pour violence domestique qui tenait un couteau sous le cou de sa femme.

Les agents ont tenté de raisonner l’homme, selon les rapports, cependant, il a commencé à compter à rebours à partir de 10 et Longman a tiré deux coups.

Dans les deux fusillades. Breinholt a été jugé justifié dans son utilisation de la force meurtrière.

L’avocat de la famille Breinholt a déclaré qu’ils avaient l’intention de poursuivre le service de police et Longman pour la mort de l’homme de 31 ans, mais attendaient le verdict du procureur de district pour savoir si des accusations seront portées.

L’avocat, Colin King, a déclaré à la Tribune que la fusillade de Breinholt était « un recours à la force injuste, injustifié et excessif ».

« Chad Breinholt était complètement maîtrisé et contrôlé au moment où il a reçu une balle dans le côté du front à bout portant par l’officier Longman », a déclaré King.

« Cet usage de la force était totalement et complètement injustifié. C’était un jeune homme menotté dans le dos, qui avait [several officers] dans la pièce le contrôlant. Si ce n’est pas une force excessive, je ne sais pas ce que c’est.

Le procureur de district du comté de Salt Lake, Sim Gill, n’a pas encore renvoyé de demande de commentaires à US Sun.