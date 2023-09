Moment choquant, un flic champion de dynamophilie attrape une femme qui souffre du SSPT et la cloue au mur alors qu’elle crie à l’aide

C’est le moment choquant où un flic champion de dynamophilie attrape une femme souffrant du SSPT par le cou et la cloue au mur.

Le sergent « intimidateur » Simon Lythgoe s’est lancé contre la survivante de violence conjugale alors qu’elle était en garde à vue.

Simon Lythgoe a attaqué une femme vulnérable dans une cellule de police Crédit : Solent

Lythgoe attrape un détenu par le cou lors d’un violent démontage dans la suite du Newport Custody sur l’île de Wight en janvier de l’année dernière. Crédit : Solent

Lythgoe a servi comme officier dans la police du Hampshire pendant environ 25 ans et en 2018, il a battu un record du monde de développé couché en poussant 231 kg. Crédit : Solent

Alors qu’il l’attaque dans une cellule devant trois policiers, elle dit à l’ignoble Lythgoe : « N’utilise pas la force contre moi.

« N’utilise pas la force. Oww, oww, oww. »

La femme souffrait de dépression en raison du décès de sa fille exactement un an avant son arrestation en février 2022.

Appelée Mme A lors de l’audience pour inconduite de Lythgoe, le panel a appris que le policier avait accès à des dossiers soulignant qu’elle était vulnérable.

Malgré cela, le voyou Lythgoe dit à Mme A qu’il ne tolère pas la violence contre le personnel. Elle répond : « Je n’essaie pas d’être violente.

« Je n’ai pas essayé d’être violent envers toi. »

Lythgoe a servi comme officier dans la police du Hampshire pendant « environ 25 ans » et en 2018, il a battu un record du monde de développé couché en poussant 231 kg.

Le sergent, qui était basé sur l’île de Wight dans le Hampshire, a également été vu en train d’attaquer un détenu en janvier de l’année dernière.

Lors de l’audience pour inconduite à Eastleigh, Hants, le panel a entendu que Lythgoe était assis derrière un bureau lorsque « M. B » a déclaré : « Mon pantalon tombe.

« Tu peux desserrer ma menotte gauche, s’il te plaît ? Je te le demande depuis cinq heures, tu t’en fous. »

Des images de la salle de garde à vue de Newport montraient Lythgoe se levant de sa chaise, s’approchant de l’homme et le soulevant « par la peau du cou » pour lui faire des remontrances sur la façon dont il avait regardé un autre officier.

Le sergent dit à Monsieur B : « Je n’aime pas ça. Vous ne regardez pas mon collègue de manière agressive. »

Pendant la séquence, le Sgt Lythgoe dit : « Comprenez-vous que je suis le responsable ? Si vous n’entendez pas ce que je dis, il y aura des conséquences.

« Tais-toi et lève-toi… il n’est pas dur. »

Matthew Holdcroft, poursuivant, a déclaré à l’audience que le langage de Lythgoe était celui d’un « contrôle et d’une oppression » et non celui d’un « sergent de garde attentionné et compatissant ».

Il a ajouté : « C’est le langage simple d’un tyran et d’un tyran qui est responsable du bien-être de la personne détenue.

« Un tyran qui contrôle totalement l’environnement dans lequel il évolue. »

Lythgoe a admis qu’une force excessive avait été utilisée lors de l’incident impliquant Mme A, mais a affirmé qu’il s’agissait d’une « situation difficile » et qu’elle était nécessaire pour garantir un retrait sûr de la cellule pour lui et les autres agents.

Lythgoe a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de recours à la force avec des détenus qui était inutile, déraisonnable et disproportionné dans les circonstances et expulsé de la police du Hampshire.

Le chef adjoint de la police du Hampshire, Sam de Reya, a déclaré que la force utilisée par Lythgoe était « incroyablement décevante et totalement injustifiée ».

Elle a ajouté : « Au nom de la force, je voudrais présenter mes excuses aux victimes dans cette affaire et remercier le collègue qui s’est manifesté pour contester et signaler ce comportement. »

Comment obtenir de l’aide Women’s Aid donne ce conseil aux victimes et à leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, notamment la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, en signalant un abus sans parler au téléphone, en composant plutôt le « 55 ».

Gardez toujours de l’argent sur vous, y compris de la monnaie pour un téléphone public ou un ticket de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone de la maison à moindre risque, par exemple là où il y a une issue et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où il est probable qu’il y ait des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez être coincé, comme la salle de bain, ou celles où vous pourriez être enfermé dans un placard ou un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence domestique, SupportLine est ouverte les mardis, mercredis et jeudis de 18h00 à 20h00 au 01708 765200. Le service d’assistance par courrier électronique de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – [email protected]. Women’s Aid propose un service de chat en direct – disponible en semaine de 8h à 18h et le week-end de 10h à 18h. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance nationale gratuite en cas de violence domestique, disponible 24 heures sur 24, au 0808 2000 247.

Appelée Mme A lors de l’audience pour inconduite de Lythgoe, le panel a appris que le policier avait accès à des dossiers soulignant qu’elle était vulnérable. Crédit : Solent