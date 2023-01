Moment choquant, un fêtard est violemment poussé au sol par un videur avant que “des amis ne soient attaqués” à l’extérieur de la discothèque

C’est le moment choquant où un fêtard a été violemment poussé au sol par un videur ignoble dans une discothèque populaire de Bristol.

Alexandra Passelle a partagé un clip affligeant la montrant renversée sur les marches à l’extérieur du célèbre repaire étudiant de la ville, Mbargo.

Alexandra Passelle a été poussée dans les marches par le videur du club de Bristol Crédit : Instagram/@alexpasselle

Le fêtard a été vu s’écraser au sol devant Mbargo’s Crédit : Instagram/@alexpasselle

Ils allèguent que l’agent de sécurité impitoyable a ensuite agressé d’autres amateurs de club Crédit : Instagram/@alexpasselle

Le clubber, qui utilise les pronoms ils et eux, affirme qu’un agent de sécurité a également attaqué “plusieurs femmes et hommes”.

Ils ont partagé des images d’horreur la montrant en train de converser avec le videur avant qu’il ne la pousse soudainement dans la poitrine.

Le fêtard a été vu s’écraser au sol et percuter une barrière de corde alors qu’ils étaient lancés dans les marches.

Les amis d’Alexandra peuvent être entendus crier furieusement: “Woah! Woah! Woah! What the f ** k!”

La fêtarde blessée a été vue en train de crier sur ses pieds alors que des passants indignés affrontaient le videur impitoyable de Mbargo.

Ils affirment également que l’agent de sécurité les “a frappés au visage et à la tête” avant de lancer une attaque contre leurs copains.

Deux hommes ont également été photographiés avec des lèvres éclatées et le visage couvert de sang à la suite de l’assaut ignoble.

Alexandra a allégué dans un post Instagram: “Le gars de la” sécurité “à l’extérieur de Mbargo a attaqué plusieurs femmes et hommes la nuit dernière, y compris moi-même.

“Ce n’était pas la seule agression sur ma personne, il m’a aussi frappé au visage et à la tête.

“Je me suis réveillé avec du sang sur mon oreiller et j’ai dû aller à A&E, la police a été appelée et ce type a été laissé travailler à la porte.

“Ce n’est pas justifiable et il ne s’en tirera pas comme ça.”

Selon The Tab, Alexandra a subi une commotion cérébrale et des lésions des tissus mous à la suite de l’incident.

Les rapports suggèrent que le videur a depuis été limogé de la société de sécurité responsable de Mbargo, Overt Security.

La société a déclaré: “Nous prenons ces questions très au sérieux… L’individu a été renvoyé de notre société.

“Nous aiderons aux enquêtes policières et assurerons également la liaison avec la Security Industry Authority pour nous assurer que cette licence individuelle est examinée.

“En tant qu’entreprise, nous ne tolérons pas la violence ou les actes d’agression, et nous condamnons fermement les actes de cet individu.

“Nous savons que notre personnel nous représente et nous faisons donc tout notre possible pour nous assurer que nous embauchons des personnes professionnelles, mais nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres et malheureusement cette personne a laissé tomber l’entreprise.

“Nous prévoyons de faire en sorte que cela ne se reproduise plus et nous travaillerons en tant qu’entreprise avec notre personnel pour un meilleur résultat à l’avenir.

“Nous voudrions présenter nos excuses à toutes les personnes impliquées au nom de l’entreprise.”

Un porte-parole de Mbargo a déclaré : « Overt est une société externe qui est responsable de la sécurité.

“Mbargo ne tolère aucun comportement violent ou menaçant et est consterné par les actions du membre de la sécurité impliqué.

“Nous allons revoir notre sécurité actuelle immédiatement après cet incident et Overt traite avec la personne en question.”

Le Sun a contacté Avon et la police du Somerset pour commentaires.

Le clip pénible a capturé le moment où le clubber a été agressé Crédit : Instagram/@alexpasselle

Alexandra a partagé des photos de ses copains imbibés de sang avec des lèvres éclatées Crédit : Instagram/@alexpasselle