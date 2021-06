Moment choquant, un étudiant se voit refuser son diplôme après avoir porté le drapeau mexicain sur une robe de graduation et refusé de s’excuser

UN ÉTUDIANT a suscité la controverse après qu’on lui aurait refusé son diplôme d’études secondaires pour avoir porté un drapeau mexicain sur sa robe de graduation et aurait refusé de s’excuser.

Ever Lopez a déclaré qu’il souhaitait honorer son héritage mexicain en tant que première personne de sa famille immédiate à obtenir son diplôme lors de la cérémonie au lycée Asheboro en Caroline du Nord jeudi soir.

Ever Lopez a été arrêté pour avoir porté son drapeau mexicain sur sa robe de graduation Crédits : TikTok/Adolfo Hurtado

Lopez a dit qu’il voulait honorer sa famille Crédits : TikTok/Adolfo Hurtado

L’adolescent a affirmé que l’école ne lui donnerait son diplôme que s’il s’excusait Crédit : Facebook/Ever Lopez

Pourtant, la vidéo publiée sur les réseaux sociaux du moment où il a traversé la scène et a été invité à retirer le drapeau est devenue virale

Il a été suivi d’un clip ultérieur de sa famille recevant une escorte policière depuis les locaux.

La famille de Lopez a affirmé que l’école exigeait des excuses et ne lui donnerait pas son diplôme tant qu’il ne l’aurait pas fait.

Pourtant, le district scolaire a fait valoir qu’une demande d’excuses n’avait jamais été émise et que le diplôme de Lopez était disponible depuis vendredi.

La principale Penny Crooks a dit à Lopez qu’il ne pouvait pas porter le drapeau Crédit : Écoles de la ville d’Asheboro

Il a levé le poing en retournant à sa place Crédits : TikTok/Adolfo Hurtado

D’autres étudiants ont peint leurs casquettes avec des drapeaux mexicains conformément au code vestimentaire Crédits : TikTok/Adolfo Hurtado

La vidéo du moment a été publiée sur TikTok par le cousin de l’adolescent Adolfo Hurtado.

Cela montrait que Lopez traversait la scène avec d’autres étudiants mais s’arrêtait pour parler avec la principale Penny Crooks.

Les acclamations qui ont accueilli son nom se sont transformées en huées alors qu’il a été vu se débattre avec le haut du drapeau avant d’avancer à nouveau sur la scène.

Il lève le poing en retournant à sa place.

« Malheureusement, il n’a pas obtenu le diplôme », a écrit la vidéo sous-titrée.

« Le professeur veut qu’il s’excuse – il ne va évidemment pas le faire. »

La deuxième vidéo montre sa famille se disputant avec Crooks dans un couloir et affirmant que cela « fait de vous un raciste maintenant ».

« Lui et ses parents peuvent revenir demain, et nous pourrons en parler », déclare Crooks dans la vidéo visionnée plus de sept millions de fois.

La famille de Lopez est restée pour discuter avec l’école Crédits : TikTok/Adolfo Hurtado

Ils ont été escortés hors des locaux par des policiers Crédits : TikTok/Adolfo Hurtado

« Quand je suis arrivé là-bas, je suis allé lui serrer la main et je n’y pensais pas et je l’ai entendue dire: » Vous ne pouvez pas porter ça « », a déclaré Lopez, née aux États-Unis de parents immigrants mexicains. , a déclaré à ABC News.

« Et j’étais sous le choc et confus. J’étais comme, ‘Quoi?’ Elle m’a dit : ‘Le drapeau. Tu ne peux pas porter ça.' »

Il a dit qu’il avait reçu un diplôme mais a refusé le document une fois arrivé à la fin de l’étape.

L’école a insisté sur le fait que Lopez « avait violé le code vestimentaire de la cérémonie » et que « l’incident ne concernait pas le drapeau mexicain ».

Il a déclaré que le code dit que les étudiants peuvent modifier leurs casquettes comme ils le souhaitent, mais qu’aucun drapeau n’est autorisé.

D’autres étudiants dans le livestream de l’événement peuvent être vus avec des drapeaux mexicains dessinés sur leurs casquettes.

Cependant, l’école a été qualifiée de raciste avec une manifestation menée par la famille et les amis de Lopez qui a eu lieu vendredi.

D’autres étudiants avaient également porté des drapeaux mexicains mais pas sur scène Crédits : Facebook/Adolfo Hurtado

« Cela signifie tout pour moi », a déclaré Lopez à ABC à propos du drapeau.

« Mes parents, toute ma famille, viennent de là-bas. Je l’ai fait pour eux parce qu’ils ont eu une enfance difficile; ils n’ont pas eu la bourse que j’ai eue, ou ils n’ont pas pu aller à l’école comme moi.

« Représenter mon drapeau et obtenir un diplôme était vraiment important pour moi parce que je le faisais essentiellement pour ma famille. »

Il a ajouté que l’école avait déclaré qu’il n’obtiendrait son diplôme que s’il s’excusait.

« Je ne sais pas pourquoi je devrais m’excuser alors que cela devrait être entendu, parce que je n’ai rien fait de mal », a-t-il affirmé.

Le district scolaire de la ville d’Asheboro a déclaré dimanche à ABC que des excuses n’étaient pas nécessaires.

Il a ajouté que « le port d’un drapeau de quelque nature que ce soit est une violation du code vestimentaire ».

Lopez (à gauche) a dit qu’il ne pense pas qu’il devrait s’excuser Crédit : Facebook

La vidéo a été vue plus de sept millions de fois Crédits : TikTok/Adolfo Hurtado

Dans sa propre déclaration, l’école a insisté sur le fait que « les élèves étaient encouragés à exprimer leur identité en décorant leurs cartons de mortier.

« Un certain nombre d’étudiants ont suivi le protocole et ont fait afficher le drapeau mexicain et d’autres représentations de manière appropriée pendant la cérémonie. »

Il a déclaré que les actions de Lopez « portaient atteinte à l’importance et à la solennité de la cérémonie ».

Dans une déclaration antérieure publiée vendredi, l’école a déclaré qu’elle « continuerait à travailler pour résoudre ce problème avec l’élève et sa famille afin qu’il reçoive son diplôme du lycée Asheboro ».

La police d’Asheboro a confirmé avoir escorté la famille de Lopez hors de l’école « après une demande faite par le directeur [Penny] des escrocs. »

Des officiers étaient stationnés lors de l’événement dans une « capacité approuvée de repos ».

Lopez insiste sur le fait que l’interdiction des drapeaux n’a pas été discutée auparavant avec les étudiants.

Il n’avait pas encore reçu son diplôme dimanche après-midi.

Sa mère a déclaré au New York Times qu’elle avait reçu dimanche un e-mail de Crooks disant qu’il pouvait récupérer le diplôme cette semaine.

Pourtant, elle dit que la famille veut aussi des excuses.

« Pour moi, c’était un acte de racisme, pas seulement pour mon fils mais pour toute la communauté hispanique », a-t-elle déclaré.