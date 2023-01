Moment choquant, un énorme rocher de style Indiana Jones fracasse la maison et écrase presque la femme à mort

C’est le moment horrible où une femme a failli mourir écrasée lorsqu’un énorme rocher a défoncé sa maison.

Des images choquantes montrent l’énorme rocher de 5 pieds de large laissant une traînée de destruction alors qu’il traversait la maison nouvellement construite à Honolulu, à Hawaï.

Caroline Sasaki traversait sa maison lorsqu’un rocher a percuté le mur Crédit : KHON2 via maxrrrod/Twitter

Des images dramatiques montrent le rocher massif laissant une traînée de destruction Crédit : KHON2 via maxrrrod/Twitter

Caroline a évité de justesse d’être écrasée Crédit : KHON2 via maxrrrod/Twitter

Caroline Sasaki et sa famille ne vivaient dans leur nouvelle maison que depuis une semaine lorsque le rocher s’est écrasé samedi vers minuit.

Une caméra de sécurité de l’intérieur de la maison a capturé le moment où Caroline a évité de justesse d’être touchée.

Le clip montre la femme de 65 ans marchant dans sa maison quand soudain le rocher fracasse un mur à grande vitesse – la manquant de peu.

Elle a déclaré à KITV 4 : “Je n’ai pas regardé la vidéo, mais ils ont dit que si je faisais un pas de plus, je ne serais probablement pas là.

“Tout ce que j’ai entendu, c’est le boum quand le verre s’est fissuré de la porte coulissante, alors j’ai reculé et je suppose que ça m’a traversé.”

Le rocher colossal a déchiré le mur de parpaings de la maison, le salon et un autre mur avant de s’arrêter dans une chambre, rapporte Hawaii News Now.

Bien que des dommages importants aient été causés à la maison et qu’une voiture ait été heurtée, personne n’a été blessé.

Les téléspectateurs ont été stupéfaits par les images dramatiques.

Une personne a tweeté: “Qu’est-ce qui se passe ici dans Indiana Jones.”

Un autre utilisateur a déclaré : “Wow ! Ils ont eu tellement de chance que personne n’ait été tué.”

Caroline pense que les travaux d’excavation dans un développement à proximité ont peut-être fait voler le rocher à travers sa maison.

Elle a dit à KHON 2 : « Nous vivions au même endroit.

“Nous venons de démolir la vieille maison et de la reconstruire, et cela ne s’est jamais produit auparavant, de fortes pluies et des avertissements d’ouragan rien. Donc, aucun rocher n’est jamais tombé.

“Nous avons eu quelques problèmes avec eux en train de sculpter la montagne, et je ne sais pas si c’est la cause.”

Mais le propriétaire du développement, Bingning Li, a insisté sur le fait que le projet n’était pas à blâmer.

Ils ont dit: “Pas du tout, c’est bien au-dessus, j’ai regardé l’un de ces rochers à environ 50 pieds du haut de la propriété et j’ai atterri là-bas, puis je suis descendu ici.

“Donc, il a heurté l’un des câbles qui était censé l’arrêter et le câble s’est cassé.

“Cela a pris beaucoup d’énergie, sinon ces dégâts seraient bien plus importants.”