Moment choquant : un énorme RAT emporte de la nourriture sur la table d’un pub devant des clients horrifiés

C’est le moment choquant où un énorme RAT vole effrontément de la nourriture sur une table de pub devant des clients horrifiés.

Le ravageur audacieux a été aperçu en train de grimper sur des assiettes et de glisser les restes de chips avant de se précipiter dans un parterre de fleurs au Mill on the Exe, à Exeter.

Le moment choquant où un énorme RAT vole effrontément de la nourriture sur une table de pub Crédit : BPM Media/Bristol Live

Le ravageur audacieux a été aperçu en train de grimper sur les assiettes et de glisser les restes de chips. Crédit : BPM Media/Bristol Live

Mais l’audacieux rongeur ne s’est pas arrêté là et a continué à revenir en courant pour en savoir plus, avant de s’enfuir à nouveau.

Tel que rapporté par Devon Live, Mark Baker, un public dégoûté, s’est plaint du rat auprès des autorités compétentes.

De plus, il a critiqué l’alcool en ligne dans des critiques cinglantes sur Tripadvisor.

Mark a déclaré : « J’ai mangé au Mill on the Exe la semaine dernière et il y avait un rat en train de manger sur la table à côté de la mienne.

« J’ai contacté le bureau de St Austell et j’ai estimé que la réponse était inacceptable.

« J’ai signalé le problème au service de santé environnementale de la ville d’Exeter et j’ai laissé des commentaires sur Tripadvisor.

« Ils doivent faire quelque chose à ce sujet. »

En réponse aux images inquiétantes, le service de santé environnementale du conseil municipal d’Exeter mène des inspections régulières sur les lieux.

Pendant ce temps, la brasserie St Austell, propriétaire du pub de Bonhay Road, a admis que plusieurs de ses propriétés au bord de la rivière luttent également contre des infestations de rats.

Cependant, ils ont insisté sur le fait que des mesures ont été mises en place pour maîtriser la situation préoccupante.

Un porte-parole de la brasserie St Austell a déclaré : « Nous pouvons confirmer que Environmental Health est conscient de cette affaire et effectue des visites régulières pour surveiller et aider à résoudre la situation, qui affecte les propriétés riveraines du déversoir jusqu’au quai, y compris le moulin. sur l’exe.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec Environmental Health et continuons de suivre tous les conseils.

« La semaine dernière, lors de leur dernière visite dans la région, ils ont confirmé qu’ils étaient satisfaits des vastes mesures que nous avons mises en place pour aider à gérer la situation qui affecte nos zones extérieures.

« Nous avons été en contact avec l’invité et lui avons présenté nos excuses pour l’impact que cet incident a eu sur son expérience, soulignant les mesures que nous avons prises et continuons de prendre avec le soutien des autorités locales. »

Un porte-parole du conseil municipal d’Exeter a déclaré : « Tous les cas signalés à l’équipe de santé environnementale font bien entendu l’objet d’une enquête, mais nous ne commentons pas de cas spécifiques. »

Cela survient alors que d’autres rats massifs ont été filmés.

Un rongeur dégoûtant a été filmé en train de transporter une boîte de hamburger Big Mac sur une route très fréquentée.

Le ravageur affamé a été repéré à Tankersley, dans le Yorkshire du Sud, et a sorti une boîte en carton à peu près de la même taille que lui.

Pendant ce temps, un patron de pub à la retraite en proie à des rats dans son jardin en a capturé un aussi gros qu’un petit chien.

Derek Blamire, 82 ans, a demandé à sa femme Sylvia, 80 ans, de prendre une photo du rat mort de la taille d’un border terrier alors qu’il le tenait avec un ramasseur de détritus.

De plus, un énorme rongeur a également été filmé en train de courir autour d’une vitrine d’un magasin Primark.

Le rat gigantesque a été filmé par des passants stupéfaits après l’avoir repéré dans une exposition à Bexleyheath, dans le sud de Londres, la veille de Noël.