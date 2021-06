Moment choquant Un employé de Walmart assomme le client qui lui a craché dessus en UN coup de poing

Un acheteur de WALMART a reçu un coup de poing donné par un travailleur irrité qui a riposté après avoir été craché dessus.

Une vidéo choquante a refait surface montrant le travailleur en uniforme de Walmart envoyant le client au décompte avec une croix droite solitaire.

Le moment où un client Walmart non identifié crache sur un employé de magasin Crédit : worldstarhiphop.com

Au moment où le travailleur de Walmart a frappé le client par derrière en représailles pour avoir craché Crédit : worldstarhiphop.com

La vidéo qui apparaît sur World Star Hip Hop montre un client vêtu d’un short et d’un sweat-shirt qui semble enfermer l’employé avec son chariot rempli de sperme et le pousse contre un éventuel affichage du Memorial Day avec des articles festifs sur le thème des étoiles et des rayures.

Après plusieurs béliers, l’employé glisse et le client se penche alors sur le panier métallique et crache.

Cela a découragé l’ouvrier.

Le travailleur est en gestation de manière incontrôlable alors qu’un collègue portant un gilet jaune émis par Walmart essaie de le retenir.

La vidéo commence par montrer le client essayant de pousser l’employé contre un drapeau américain Crédit : worldstarhiphop.com

Le client tombe durement au sol après le seul coup porté par le membre du personnel de Walmart Crédit : worldstarhiphop.com

Mais le travailleur se libère et peut alors être vu en train de charger derrière le client.

À ce stade, le client a tourné le dos et tire la poignée du chariot à l’envers.

L’ouvrier vient alors de derrière le chariot et sort momentanément du châssis.

On entend la voix d’une femme suppliant : « Ne le fais pas !

Le client assommé est vu allongé inconscient sur le sol Crédit : worldstarhiphop.com

Le spectateur peut voir la méchante croix droite du travailleur atterrir à l’arrière de la tête de l’homme.

Il le laisse tomber durement sur le sol où il semble gisant inconscient.

Le Sun a contacté Walmart pour commentaires.

On ne sait pas exactement où et quand la poussière s’est produite.

Plusieurs commentateurs et légendes suggèrent que cela s’est produit dans un Walmart à Englewood.

L’un d’eux a spécifiquement affirmé sans preuve que cela s’était produit dans un Walmart à Englewood, dans le New Jersey.

Cependant, The Sun ne peut pas le confirmer.

Il n’y a également aucun moyen de savoir ce qui a provoqué le duel et aussi ce qui est arrivé au client et à l’ouvrier cogné.