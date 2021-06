Moment choquant, un couple aspergé de poivre par un attaquant au hasard alors qu’ils descendent le trottoir de New York alors que la violence augmente

C’est le moment choquant où un homme a effrontément aspergé un couple de poivre alors qu’ils se promenaient dans la ville de New York lors d’une attaque non provoquée.

Cela survient alors que les flics de la ville continuent de lutter contre un nombre croissant de crimes violents.

Un homme a aspergé un couple de poivre au hasard alors qu’il passait à côté d’eux à Manhattan Crédit : NYPD

La police recherche l’homme qui a effrontément aspergé un homme et une femme se promenant dans New York Crédit : NYPD

Des images montrent un homme et une femme marchant sur un trottoir de Manhattan en train de discuter alors qu’un parfait inconnu se dirige vers eux.

Alors qu’il les dépasse, l’homme lève le bras et pointe une canette sur leur visage avant de lâcher du gaz poivré alors qu’il continue de marcher.

Une vidéo de surveillance montre les victimes, âgées de 18 et 19 ans, se saisissant le visage après avoir été frappées par le puissant irritant – souvent utilisé par la police anti-émeute.

L’homme et la femme ont été traités pour des rougeurs et un gonflement des yeux, selon les policiers, après la fuite du suspect.

La police recherche maintenant l’homme à la suite de l’attaque aléatoire peu avant 22 heures mardi dernier sur la huitième avenue entre les 15e et 16e rues ouest de Chelsea.

Toute personne ayant des informations à son sujet est priée d’appeler la ligne d’assistance de la police de New York contre le crime au 1-800-577-TIPS (8477), ou pour l’espagnol, au 1-888-57-PISTA (74782).

Cela survient au milieu d’une énorme augmentation des crimes haineux dans la ville par rapport à l’année dernière, en particulier contre les Asiatiques.

Le couple s’est attrapé le visage après avoir été aspergé au hasard à Chelsea Crédit : NYPD

Le NYPD a enregistré une augmentation de plus de 400 % des crimes haineux signalés contre les personnes d’origine asiatique, jusqu’à 80 crimes contre 16 signalés un an auparavant.

Dans l’ensemble, la ville a connu une augmentation de 73 % des crimes haineux par rapport à la même période l’an dernier.

Pas plus tard que samedi, une femme de 27 ans se promenait dans Midtown Manhattan vers 7 heures du matin lorsqu’un homme s’est approché d’elle par derrière et l’a saisie à deux mains par la gorge, selon les policiers.

L’homme l’a ensuite poussée contre une porte de devanture de magasin sur la 33e rue Est près de Madison Avenue avant de baisser son pantalon, selon la police.

Il a tenté de la violer, mais elle l’a repoussé et a réussi à se libérer de son emprise, a déclaré le NYPD.

Pendant ce temps, un sans-abri filmé en train de gifler une femme asiatique au visage avait récemment été relâché dans la rue malgré huit arrestations au cours de l’année écoulée.

Alexander Wright, 48 ans, a été arrêté à la suite de l’attaque non provoquée et inculpé d’agression, d’agression en tant que crime haineux et de possession d’une substance contrôlée.

Dans un autre incident, une brute a frappé une vieille femme asiatique.

La victime de 75 ans s’est retrouvée avec un nez cassé, une orbite fracturée et deux yeux au beurre noir.

Quelques jours auparavant, une foule « en colère » avait agressé deux adolescents juifs après qu’ils eurent refusé de crier des phrases antisémites comme « tuer tous les Juifs ».

Le groupe a entouré le couple, âgé de 17 et 18 ans, avant de les frapper à plusieurs reprises à la tête à Brooklyn.