Moment choquant : un couple arrêté dans un restaurant russe après avoir critiqué la guerre de Poutine

C’est le moment choquant où un couple russe a été arrêté pour avoir dénoncé la guerre de Vladimir Poutine alors qu’il dînait en famille dans un restaurant.

Des officiers armés de la garde nationale du pays ont menotté Olesya Ovchinnikova, 42 ans, et son mari Alexey Ovchinnikov, 40 ans, les forçant au sol.

Leur conversation privée a manifestement été signalée à la police par un membre du personnel du restaurant Na drovakh – ou On Firewood – à Krasnodar.

Après avoir été menottées par les officiers, Ovchinnikova a clairement exprimé son soutien total à l’Ukraine dans une vidéo qui pourrait la voir emprisonnée jusqu’à cinq ans en vertu de lois draconiennes interdisant de critiquer la guerre de Poutine.

“J’irai jusqu’au bout”, a-t-elle dit, imperturbable, se levant du sol menottée.

“Salut à l’Ukraine !”

« Non, je ne fermerai pas ma bouche. Je ne fermerai pas ma bouche.

‘Gloire à l’Ukraine! Gloire aux héros ! Gloire à Zelensky….!’

Elle s’est moquée du jeune officier alors qu’il filmait la vidéo comme preuve contre elle.

“Bunny, prends le film, ta mère sera fière de toi, tu es tellement ******* bon….”, lui a-t-elle dit dans des images diffusées par les autorités.

‘Tu es un super-héros… Que puis-je dire d’autre ?

‘Je sais que tu as honte [detaining us for this]je sais à quel point ******* tu as honte.

“Je sais à ton jeune âge à quel point tu as honte de tout ce que tu fais.”

Le couple – qui a deux filles mineures – a été conduit au poste de police après son arrestation dans le restaurant.

Le lendemain, un tribunal a détenu son mari pendant 15 jours, a déclaré l’avocat du couple, Alexey Avanesyan.

Elle a été condamnée à une amende de 1 000 roubles [£12].

Mais elle devra également faire face à des actions futures après que les forces de l’ordre aient rédigé un protocole contre elle pour avoir prétendument discrédité l’armée russe avec ses commentaires en faveur de l’Ukraine.

La peine maximale est de cinq ans de prison.

L’ancien rédacteur de discours de Poutine, Abbas Gallyamov, a déclaré que cet épisode était la preuve que la Russie s’enfonce dans le totalitarisme.

“Une différence importante entre l’autoritarisme et le totalitarisme est que dans le premier cas, l’expression publique de sentiments d’opposition peut être interdite, mais personne ne se soucie de l’opinion personnelle exprimée dans des conversations privées”, a-t-il déclaré.

« Sous le totalitarisme, même les mots prononcés dans une conversation personnelle et non destinés aux oreilles d’autrui sont punissables.

“La Russie se dirige vers le totalitarisme.”

Il prévoyait des chasses aux sorcières avec des gens accusant quiconque qu’ils n’aimaient pas d’être anti-guerre.

“A en juger par ce qui s’est passé dans le restaurant de Krasnodar, n’importe qui peut être déclaré “critique du régime” sur la seule base d’une déclaration privée d’un citoyen vigilant”.