Moment choquant Un conducteur «psychotique» poursuit un motard papa de trois enfants et lui enfonce une voiture à 80 mph dans un accident mortel

Un automobiliste « PSYCHOTIQUE » qui a percuté et tué un motard après l’avoir poursuivi a été enfermé aujourd’hui dans un hôpital psychiatrique.

Paul Barrett a ciblé le père de trois enfants Ryan Brindley avec sa voiture dans une attaque “aléatoire” et non provoquée, a déclaré un tribunal.

On se souvient de Ryan Brindley comme d’un “beau humain” 1 crédit

Paul Barrett a été sectionné depuis l’incident 1 crédit

Avant de renverser Ryan, l’homme de 43 ans a pris la VW Touran de sa mère et l’a conduite à une vitesse de près de 80 mph à travers le village pittoresque de Dinton, dans le Wiltshire.

Lorsque Paul a vu le motocycliste arriver en sens inverse, il a brusquement fait demi-tour et s’est mis à le poursuivre.

Le conducteur “fou” a commencé à appuyer “à fond” sur l’accélérateur pour le rattraper.

Des images de Dashcam filmées depuis sa voiture et montrées au tribunal montrent comment il a sauvagement enfoncé l’arrière de la moto à une vitesse de 78 mph.

Sa victime a été projetée de sa moto, le tuant sur le coup alors qu’il atterrissait sur la route.

La voiture de Barrett a transporté la moto sur une distance avant de s’écraser contre un mur.

Un passant l’y trouva quelques minutes plus tard et l’entendit dire quelque chose.

Il aurait dit : “Je pense que je l’ai tué, n’est-ce pas ?”

Barrett a été arrêté et emmené à l’hôpital pour évaluation avant d’être placé en garde à vue.

L’attaque brutale est survenue quelques jours après que l’automobiliste, qui est bipolaire, a déclaré aux professionnels de la santé qu’il “avait besoin d’être sectionné ou de mourir”.

Il était au milieu d’un “épisode psychotique” extrême et croyait être poursuivi par “l’État”, a déclaré un juge.

Aujourd’hui, Barrett a comparu pour être condamné à Winchester Crown Court après avoir plaidé coupable d’homicide involontaire coupable par responsabilité réduite.

Dans une déclaration de la victime, le partenaire de Ryan a déclaré : « Ryan était un bel être humain – il manquera à tant de personnes.

“C’était un homme profondément privé et bien que je comprenne qu’il y a beaucoup de gens qui veulent lire et comprendre ce qui s’est passé, je voudrais demander à tout le monde, y compris les médias, de respecter la famille restante de Ryan et leur vie privée.

“Je sais que Ryan détesterait toute l’attention que cette affaire a attirée.”

L’inspecteur-détective en chef Simon Childe a déclaré aux médias locaux que le meurtre de Ryan était “entièrement aléatoire et non provoqué”, ce qui avait choqué la communauté locale.

Il a déclaré: “Je voudrais rendre hommage à la famille de Ryan qui a subi une perte aussi dévastatrice et les remercier pour le soutien dont ils ont fait preuve lors de l’enquête policière.

“Ryan leur a été enlevé dans les circonstances les plus cruelles et mes pensées restent avec eux en ces moments extrêmement difficiles.”

Ryan était père de trois enfants et beaucoup se souviennent de lui comme d’un homme privé 1 crédit