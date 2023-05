Moment choquant, un conducteur ivre fait tomber OAP de son vélo puis l’écrase sous les roues de son 4×4 sans s’arrêter

Une vidéo CHOQUANTE montre une conductrice de 4×4 ivre en train de faire tomber un OAP de son vélo avant de l’écraser sous les roues sans s’arrêter.

La victime, âgée de 70 ans, a convenu que les images poignantes devraient être rendues publiques comme un avertissement sévère des dangers de l’alcool au volant.

Des images choquantes montrent que la conductrice ivre ne cède pas et fait tomber l’OAP de son vélo Crédit : Police de Surrey

Steven Selwood n’a pas arrêté la voiture et l’a ensuite écrasée alors qu’elle gisait sur la route Crédit : Police de Surrey

La femme a subi des blessures qui ont changé sa vie après avoir été traînée sur la route sous sa voiture Crédit : Police de Surrey

Selwood a été identifié par des témoins et arrêté en mai dernier Crédit : Police de Surrey

Steven Selwood, 43 ans, avait quatre fois dépassé la limite d’alcool lorsqu’il l’a renversée, la laissant avec des blessures physiques et mentales qui ont changé sa vie.

Elle traversait à vélo un carrefour à Haslemere, dans le Surrey, en mai dernier, lorsque Selwood est sortie d’une route secondaire et l’a heurtée en plein jour.

Les images d’horreur montrent Selwood faisant tomber la retraitée de son vélo à basse vitesse, puis s’arrêtant presque.

De manière choquante, le puissant moteur a ensuite de nouveau avancé, écrasant la victime sous les roues avant et arrière et la traînant sur la route.

Un membre du public a arrêté sa voiture, mais Selwood est parti avant de retourner sur les lieux à pied.

Il a été identifié par des témoins et arrêté par la police.

Aujourd’hui, la police de Surrey a publié des images graphiques du moment où Selwood a renversé la victime le 12 mai de l’année dernière.

Cela montre comment Selwood n’a pas cédé en sortant d’un parking et a frappé la femme alors qu’elle roulait devant lui.

La victime a autorisé la diffusion des images pour avertir les autres de l’impact de l’alcool au volant.

Selwood, qui vit à Haslemere, a été emprisonné pendant deux ans et trois mois à Guildford Crown Court le 28 avril.

Il a également été interdit de conduire pendant trois ans après avoir été reconnu coupable d’avoir causé des blessures graves par conduite dangereuse et conduite au-dessus de la limite d’alcool.

La femme a décrit comment elle ne peut plus faire beaucoup de ses passe-temps et a maintenant peur de s’approcher de la circulation.

Dans une déclaration d’impact lue au tribunal, elle a déclaré: « Mon sentiment de perte est profond, ma confiance en mon monde s’est évaporée, mon sentiment d’espoir a disparu.

« Pas une nuit ne se passe sans cauchemars. Ma vie a considérablement changé depuis que j’ai arrêté mon cycle.

« Je n’ai jamais eu peur du trafic comme je le suis aujourd’hui, absolument terrifié par le fort sentiment que cela va se reproduire.

« Ma pire peur maintenant est que ma jambe gauche ne me soutienne pas à cause de la faiblesse qui se produit davantage ces jours-ci et mon état mental n’est pas trop bon.

« Je ne ris plus. Je suis submergé par les événements quotidiens, incapable de gérer plusieurs problèmes. »

Le sergent Joe McGregor, enquêteur de la police de Surrey, a déclaré: « Cette séquence est choquante à regarder, mais elle peut servir de rappel brutal des dangers posés par ceux qui choisissent de boire et de conduire.

« La victime tient à exprimer sa gratitude aux membres du public qui ont arrêté le véhicule de Selwood.

« La victime dans cette affaire a laissé des cicatrices physiques et mentales à vie et a courageusement déclaré qu’elle voulait que son cas soit un avertissement pour quiconque pense qu’il est acceptable de conduire sous l’influence.

« Ce n’est pas le cas. Vous mettez votre vie et celle des autres en danger.

« Les limites d’alcool sont là pour une raison et si vous savez que quelqu’un conduit en dépassant la limite ou après avoir pris de la drogue, appelez le 999. »