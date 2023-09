Moment choquant : un conducteur interdit achète de l’alcool quelques secondes avant qu’un garçon de 5 ans ne soit écrasé à mort sous sa camionnette

C’est le moment choquant où un conducteur disqualifié achète de l’alcool quelques instants avant qu’un garçon de cinq ans ne soit écrasé à mort sous les roues de sa camionnette.

L’automobiliste interdit Darren Jacques, 40 ans, a maintenant été reconnu coupable d’avoir causé la mort de Layton Darwood à Fenham, Newcastle, le 24 août 2020.

C’est le moment choquant où Darren Jacques a acheté de l’alcool Crédit : Nouvelles et photos du Nord

Layton Darwood est décédé après avoir été coincé sous les roues de la camionnette Crédit : NCJMedia

Jacques a été arrêté par les flics Crédit : Nouvelles et photos du Nord

Jacques avait interdiction de conduire au moment de l’horreur Crédit : NCJMedia

Le jeune était avec trois autres enfants qui s’étaient rendus dans un magasin local pour acheter des bonbons et des fournitures pour un pique-nique après que l’aîné du groupe ait reçu une carte bancaire.

Des images de vidéosurveillance ont révélé comment Jacques avait garé son Ford Transit Benne sur le trottoir avant de se rendre dans un magasin pour acheter une bouteille d’alcool.

On le voit ensuite sortir du magasin et courir devant Layton et les autres enfants alors qu’il retourne à sa camionnette.

Alors que la camionnette de Jacques était à l’arrêt, Layton est monté sur la remorque.

Alors que Jacques commençait à s’éloigner, le jeune garçon est tombé au sol et les roues de la remorque sont tombées sur lui, lui causant des blessures mortelles.

Le procès a révélé que Layton s’était peut-être fait coincer ses lacets avant de tomber sous les roues.

Jacques, de Penrith, Cumbria, avait été accusé d’avoir causé la mort en conduisant alors qu’il était disqualifié et était jugé à la Crown Court de Newcastle.

Il a été reconnu coupable par un jury lundi.

Jacques travaillait à Fenham ce jour-là et avait terminé son quart de travail lorsqu’il se rendit au magasin local.

Le sergent Alan Keenleyside, enquêteur médico-légal des collisions pour la police de Northumbria, a déclaré au tribunal que, à son avis, Jacques savait que les enfants étaient là et qu’il aurait dû faire « plus attention » en déménageant.

Lorsque les flics sont arrivés, Jacques a donné un faux nom et des détails sur sa date de naissance et son adresse.

Il a ensuite admis son vrai nom, affirmant qu’il avait « paniqué ».

Des efforts d’urgence ont été déployés pour tenter de sauver la vie du jeune garçon, mais malgré tous leurs efforts, son décès à l’hôpital a été constaté plus tard dans la journée.

Une autopsie réalisée sur son corps a révélé que la force des roues sur Layton expliquerait ses blessures.

Une déclaration publiée par la mère de Layton, Stephany, au nom de la famille, a déclaré : « Nous sommes dévastés par ce qui s’est passé et Layton nous manque au-delà des mots.

«C’était un petit garçon aimant et heureux avec toute la vie devant lui et notre pire cauchemar est devenu réalité le jour où nous l’avons perdu.

« Même si une sorte de justice a été rendue aujourd’hui, la situation reste très douce et amère.

« Cela a pris trois années longues et difficiles, avec de nombreux revers et défis en cours de route.

« Sans la détermination de ma mère et de la police de Northumbria, nous ne serions pas ici aujourd’hui pour voir justice être rendue pour Layton.

« Un dicton courant parmi la police est que les actes ne sont pas des mots et dans ce cas, les actes du sergent Ray Lowery, du sergent Russ Surrey et du sergent William Huntley ont largement dépassé tous les mots jamais prononcés. »

Le sergent Russell Surrey, qui était en charge de l’affaire pour la police de Northumbria, a déclaré après le procès : « Dire que cette affaire a été dévastatrice serait un euphémisme, car la perte de Layton a causé à cette famille une douleur et des souffrances inimaginables que personne ne devrait jamais avoir à subir. traverser.

« Je tiens à saluer la force et la résilience dont ils ont fait preuve tout au long de l’enquête et des procédures judiciaires qui ont suivi.

« J’espère vraiment qu’aujourd’hui pourra constituer le premier pas vers la fermeture qu’ils méritent et les aider à sortir de cet incident horrible et tragique.

«Je suis heureux que le jury ait compris les excuses et les mensonges avancés par Darren Jacques.

« Bien qu’il ait été interdit de circuler sur les routes, il conduisait effrontément dans le cadre de son travail et était même aux commandes d’un gros véhicule lourd pour lequel il n’était ni formé ni qualifié. »

À la suite du verdict de culpabilité, le juge Adams a annoncé à Jacques qu’il serait condamné à une date ultérieure et a ordonné la rédaction d’un rapport présentenciel.

On a dit à Jacques qu’il s’attendait à une peine privative de liberté immédiate et il l’a libéré sous caution jusqu’à sa prochaine comparution devant le tribunal.

La date provisoire du prononcé de la peine a été fixée au 4 décembre.

Jacques a d’abord donné de fausses informations sur son identité aux flics Crédit : NCJMedia