Moment choquant, un conducteur «fou» crie après des cyclistes nus avant de les renverser alors qu’ils collectent des fonds pour une œuvre caritative

C’est le moment choquant qu’un conducteur “fou” a crié à deux cyclistes nus avant de les renverser.

Les cyclistes Colin Unsworth, 52 ans, et Sadie Tann, 31 ans, collectent des fonds pour des œuvres caritatives et parcouraient la campagne à la périphérie de Perth, en Écosse, le 4 juillet, lorsqu’ils ont été confrontés.

Colin Unsworth et Sadie Tann parcourent actuellement la Grande-Bretagne à vélo pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives

Le couple collecte des fonds pour les associations caritatives Mind et Rewilding Britain

Alors qu’ils roulent à vélo, une voiture ralentit et se transforme en leur vélo tandem et on entend la passagère crier au couple : « Vous êtes une putain de prostituée ».

Le couple a été projeté au sol et ils affirment que la voiture s’est retournée plus tard et est revenue, bien qu’ils n’aient pas été blessés après l’incident.

Colin, d’Adlington, dans le Lancashire, a déclaré qu’il était stupéfait par la quantité d’agressivité affichée, ajoutant qu’ils avaient reçu de nombreux commentaires positifs sur leur trajet caritatif.

Il a dit : « La plupart des gens rient ou nous donnent un coup de pouce, ou ils nous demandent ce que nous faisons et nous disons simplement que c’est pour la charité et ils nous souhaitent bonne chance.

“[But] à Perth, on s’est fait attaquer par un fou qui nous a percuté avec sa voiture.

“Nous avons toujours su qu’il y aurait des gens qui appelleraient la police ou quoi que ce soit, mais je ne m’attendais pas à ce niveau d’agression de la part d’un membre du public.

“Cela nous a beaucoup secoués, mais physiquement, nous ne sommes pas blessés, mais cela nous a vraiment rendu prudents quant à l’endroit où nous nous retrouvons nus et aux étirements nus que nous faisons.”

La police prend l’incident au sérieux, a déclaré Colin, et pourrait porter plainte si les coupables sont retrouvés.

Il a déclaré: “Ils prennent cela très au sérieux parce que la voiture est passée devant nous, puis a fait demi-tour et est revenue nous chercher.

«Il est possible qu’ils puissent infliger une amende au conducteur pour une éventuelle accusation de tentative de meurtre.

“Nous étions sur Facebook en direct quand c’est arrivé, donc il y a des preuves vidéo d’eux dans la voiture, passant devant nous, puis faisant demi-tour et revenant après nous.”

Un porte-parole de Police Scotland a déclaré: « Des enquêtes policières sont en cours après qu’un homme de 52 ans et une femme de 31 ans qui conduisaient un vélo tandem ont été délibérément conduits et heurtés par une voiture sur l’A912 près de Bridge of Gagnez vers 14 heures le lundi 4 juillet.

«Ils n’ont pas eu besoin de soins hospitaliers. Les enquêtes sont en cours. »

Colin et Sadie ont entrepris de parcourir 50 miles par jour afin de collecter des fonds pour l’association caritative de santé mentale Mind and Rewilding Britain, qui vise à résoudre les problèmes environnementaux.

Colin a déclaré: «Je suis depuis longtemps les progrès de Rewilding Britain et des projets de rewilding et je pense simplement que c’est une chose fantastique dont nous devrions tous parler.

«En tant que naturistes qui aiment les liens avec la nature et valorisent la santé mentale, nous avons pensé à ce que nous pouvions faire pour faire une sorte de cascade de sensibilisation.

“Le site Web Rewilding Britain dit de voir grand et d’agir de manière sauvage, eh bien, il n’y a pas de plus grande balade à vélo et c’est une journée assez folle pour le faire.”

Le couple dit avoir obtenu un soutien «écrasant» depuis le début de leur voyage et que des gens leur ont donné le déjeuner et des endroits pour dormir la nuit.

Colin a déclaré: «La majorité des gens vont klaxonner et nous saluer ou se moquer de nous.

«Nous amenons des gens qui nous dépassent, font demi-tour et se garent sur le bord de la route pour prendre une vidéo.

“Je pense que la plupart des gens peuvent voir que nous ne faisons aucun mal et que nous faisons quelque chose d’assez courageux.”

Il a ajouté: «Alors que nous arrivions à l’extérieur du château d’Édimbourg, il y avait un car rempli de touristes japonais et nous pouvions juste entendre le tumulte et les rires.

“Ils roulaient tous en riant, essayant de sortir leurs caméras.”

Le duo poursuit son voyage à travers le pays et vise à terminer à John O’Groats fin juillet.