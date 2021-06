Moment choquant, un commerçant assomme un client avec un seul coup de poing à Dublin

C’est le moment choquant où un commerçant a assommé un client d’un seul coup de poing à Dublin.

Des séquences vidéo largement partagées sur les réseaux sociaux montrent deux hommes asiatiques se disputant avec un client blanc dans un supermarché – avant qu’il ne soit assommé.

L’homme a perdu connaissance à Dublin Crédit : Le Soleil

Quelques instants auparavant, le client n’avait pas pu entrer dans la boutique du centre-ville Crédit : Le Soleil

La bagarre a été filmée en vidéosurveillance Crédit : Le Soleil

Au début de la bagarre, le client peut être vu en train de donner un coup de pied au duo, qui à son tour lui donne un coup de pied et un coup de poing en retour, tandis que l’un d’eux avertit « gardez vos distances ».

Ils l’ont ensuite jeté hors du magasin du centre-ville de Dublin.

Cependant, l’altercation s’est terminée avec le client allongé inconscient sur le trottoir à l’extérieur du magasin.

La bagarre a eu lieu vers 16 heures le 4 juin, les flics affirmant que l’homme assommé a été transporté à l’hôpital et soigné pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

La vidéo montre les trois hommes en train de s’affronter à la porte du supermarché, quand l’un des hommes asiatiques peut-il entendre dire « tu regardes ça ».

L’homme blanc s’en va alors, mais revient récupérer son haut avant d’entrer pour affronter l’un des moi – qui l’avertit à nouveau de « garder vos distances ».

« Tu n’arrêtes pas de dire ça, mais est-ce que je te menace ? Vous continuez à me frapper et il continue à me donner des coups de pied », demande le client.

À un moment donné, un coup de pied est dirigé vers l’homme pour le garder hors du magasin Crédit : Le Soleil

L’homme asiatique le pousse alors dehors et dit « sortez de ma boutique ».

L’homme blanc revient alors, agitant son poing et dit « continuez à me donner des coups de pied et je vais enfoncer votre putain de visage à travers ce mur de briques ».

À ce moment-là, l’homme asiatique le frappe au visage et la victime s’effondre sur le sol près de la porte.

Un passant essaie alors de ramasser le mec blessé, tandis qu’une voix de femme inquiète peut-il entendre dire « il ne bouge pas » tandis qu’un homme dit « vous êtes f****** deux ».

Un porte-parole de la Garda à Dublin a déclaré à The Sun Online que les flics avaient « reçu des informations faisant état d’une perturbation dans des locaux de vente au détail vers 16 h 10 le 4 juin ».

« Il est rapporté qu’une altercation s’est produite entre un homme et le personnel d’un commerce de détail après qu’on lui ait demandé de quitter/refusé d’entrer », a ajouté le porte-parole.

Il a également déclaré: «L’homme, âgé d’une vingtaine d’années, a dû être hospitalisé pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger. Les enquêtes sont en cours.

Aucune plainte officielle n’a été déposée par l’une ou l’autre des parties impliquées dans cet incident pour le moment, a ajouté la Garda.