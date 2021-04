CECI est le moment choquant où un homme à tout faire accusé d’avoir tiré et tué son amie ouvrière du bâtiment est écrasé par son petit ami quelques instants plus tard à New York mercredi.

Jose Everaldo Reyes, 66 ans, est accusé d’avoir tué Lizbeth Mass, 52 ans, peu de temps après l’avoir présenté à son petit ami Dwayne Walker.

Reyes, vue à gauche, a été filmée en train de filmer la messe alors qu’elle était assise Crédit: CCTV

Mass, qui travaillait comme signaleur de site, était assise près d’un chantier de construction à City Island dans le Bronx lorsque Reyes est venue l’abattre. Il lui a tiré dessus six fois.

Walker a vu la fusillade de loin et a ensuite renversé Reyes avec sa voiture, selon les images de sécurité choquantes.

Walker est ensuite sorti de la voiture et l’a poussé, reculant pour frapper à nouveau Reyes.

Reyes essayait de faire du vélo et de s’échapper de la scène, selon le New York Daily News.

Walker a écrasé Reyes avec sa voiture après avoir vu sa petite amie se faire tirer dessus Crédit: CCTV

Après l’avoir écrasé, Walker a épinglé Reyes au capot de sa voiture et a commencé à le battre jusqu’à ce que la police arrive sur les lieux.

Walker n’a pas été inculpé mais Reyes – qui se rétablissait à l’hôpital jeudi – a été accusé d’homicide involontaire coupable, de meurtre et de possession d’armes.

Le motif de Reyes pour avoir tué Mass n’est pas clair, mais il aurait été ami avec Mass, décédé au Jacobi Medical Center.

Il passait à côté d’elle au travail et lui apporterait des déjeuners, selon le Daily Mail – suggérant qu’il a peut-être agi dans une rage jalouse.

Reyes a été accusé de meurtre, d’homicide involontaire coupable et de possession d’armes Crédit: CCTV

«Quand ma sœur lui a présenté son petit ami, il a changé de look. Je pense qu’il ne savait pas qu’elle avait un petit ami », a déclaré le frère de la victime, Raul, selon le Daily Mail.

Les voisins de Reyes ont été choqués lorsqu’ils ont entendu parler de l’incident.

Il vivait gratuitement dans un appartement en sous-sol à Melrose dans le Bronx en échange de la poubelle et du nettoyage, selon le Daily News.

«Je n’ai jamais eu de problème avec lui depuis sept ans. Il était toujours calme, sociable.

« Mais généralement calme. Il était seul », a déclaré le super Carlos Chacha du bâtiment au Daily News.

«Il semblait normal. Je ne sais pas comment cela s’est passé.