C’est le moment choquant où un passager enragé a tenté d’ouvrir la porte d’un avion bondé avant d’être plaqué au sol.

Le homme – qui serait un boxeur britannique de 27 ans – a été arrêté après avoir semé la panique sur le vol très fréquenté de Zadar, en Croatie, vendredi soir.

Des images montrent le Britannique hurlant avant de se précipiter vers l’avant de l’avion 1 crédit

Deux passagers héroïques ont sauté de leur siège et ont épinglé le type au sol 1 crédit

Il a bousculé un membre de l’équipage avant d’être plaqué au sol 1 crédit

Les images montrent l’homme se levant soudainement de son siège et criant avant de se précipiter vers l’avant de l’avion et d’exiger que le personnel ouvre la porte.

Levant le poing, on pouvait voir le type fou crier alors qu’il bousculait un membre de l’équipage debout dans l’allée.

Deux passagers héroïques ont sauté de leur siège pour retenir l’homme avant de le plaquer au sol.

On pouvait entendre des spectateurs stupéfaits haleter alors qu’ils se précipitaient pour s’écarter du chemin alors que l’homme était poussé au sol.

L’avion se serait déplacé le long de la piste et se préparait au décollage à ce moment-là.

Une femme qui a filmé l’incident choquant a déclaré que la plupart des passagers du vol revenaient du festival Hideout en Croatie à la fin du mois dernier.

Elle a affirmé que l’homme était ivre et sous l’influence de la drogue.

Des images montrent le Britannique – vêtu d’un t-shirt et d’un short blancs – plus tard escorté hors de l’avion et traîné sur le tarmac.

Le département de police de Zadar a déclaré qu’un Britannique de 27 ans avait été arrêté sur le tarmac et qu’une enquête avait été ouverte sur l’incident, rapporte BNN.

Il serait accusé d’atteinte à l’ordre public.

L’homme a été identifié dans plusieurs rapports comme un boxeur professionnel – mais son nom n’a pas été divulgué.

Le Sun a contacté Ryanair pour un commentaire.

Cela survient après qu’une brutale bagarre en vol a éclaté sur un vol – laissant les passagers hurler de terreur.

Deux hommes ont été vus en train de se battre dans l’avion de Southwest Airlines avant que le type en blazer et casquette de baseball ne saisisse son rival dans une prise de tête.

Il a fait pleuvoir des coups sur le voyageur lourdement tatoué – et on pouvait l’entendre se moquer: « Vous ap ****, vous ap ****! »

Un groupe de spectateurs courageux a désespérément tenté de séparer la paire alors que le chaos éclatait sur le vol de Dallas Love Field à Phoenix Ciel Aéroport international du port.

Des cris de « arrêtez-le » et « lâchez-le » pouvaient être entendus dans les images.

La femme qui a enregistré les images a affirmé que la dispute avait commencé après que l’homme tatoué avait « heurté sa femme par accident et qu’il avait commencé à parler ».

Sur un autre vol, un passager aurait tenté de poignarder un agent de bord dans le cou et d’ouvrir une issue de secours.

Des images choquantes semblent montrer Francisco Severo Torres, 33 ans, se jetant sur l’équipage de cabine avec une cuillère cassée sur un vol United Airlines de Los Angeles à Boston.

Des passagers héroïques ont couru pour éloigner Torres et le clouer au sol.

Le capitaine du vol a contacté par radio le contrôle de la circulation aérienne pour leur dire que Torres avait été détenu par six passagers – mais qu’il « n’allait pas tranquillement ».

Le passager a été arrêté à l’aéroport de Boston après l’atterrissage de l’avion.

L’homme serait accusé d’atteinte à l’ordre public 1 crédit