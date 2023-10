Moment choquant, un avion explose dans une boule de feu mortelle après que l’aile ait percuté la piste, l’envoyant déraper dans le bâtiment de l’aéroport

DEUX personnes sont mortes après qu’un avion a explosé en une boule de feu mortelle et a dérapé dans un bâtiment d’aéroport privé.

Le moment choquant filmé montre l’aile de l’avion coupant la piste avant d’être envoyée dans une frénésie fumante incontrôlable.

Des images de vidéosurveillance ont filmé le moment où un avion a coupé son aile sur la piste et a été envoyé en dérapage vers un bâtiment où il s’est écrasé et a brûlé. Crédit : Jam Press Vid

L’avion a explosé en une boule de feu mortelle, tuant deux personnes à bord. Crédit : Jam Press

L’atterrissage en catastrophe s’est produit à l’aéroport municipal de Bom Futuro, au Brésil, tuant deux des quatre personnes à bord, dont le pilote.

Des images dramatiques de vidéosurveillance montrent le petit avion atterrissant sous un angle très inhabituel, presque sur le côté, avant de heurter la piste et de glisser sur le tarmac chaud pendant plus de 10 secondes.

L’avion bimoteur Beechcraft King Air fumait alors qu’il grattait la piste avant de percuter une clôture blanche et de percuter un hangar privé.

Il prend ensuite feu, envoyant une fumée noire effrayante dans le ciel alors que les gens commencent à vider l’aéroport et à voir les scènes horribles.

Les deux victimes étaient le pilote Fernando Kawahata Barreto, 42 ans, et un employé de 58 ans qui aidait à fournir des services à l’aéroport.

Ils auraient été tués sur le coup dans ce tragique accident.

Barreto, père de deux enfants, était considéré comme un pilote expérimenté et possédait même une chaîne YouTube avec plus de 2 000 abonnés où il partageait ses expériences en tant que pilote d’avion professionnel.

Deux frères, également à bord, ont survécu, s’échappant de l’épave avant qu’elle n’explose.

Les frères et sœurs âgés de 55 et 52 ans ont été rapidement transportés à l’hôpital par hélicoptère.

Leur évasion miraculeuse n’a laissé que des blessures mineures aux deux hommes et ils sont restés conscients tout le temps.

Selon certaines informations, l’un des frères possédait l’avion maudit.

L’incendie a été rapidement maîtrisé dans le hangar privé du Groupe Bom Futuro à Cuiaba, Mato Grosso.

Dans un communiqué, le groupe a fait part de ses regrets suite à l’incident, mais a confirmé que l’avion n’était pas l’un des leurs et qu’aucun membre de la compagnie n’avait été blessé ou tué dans l’accident.

L’armée de l’air brésilienne et les services régionaux d’enquête et de prévention des accidents aéronautiques sont au courant de cet événement destructeur et surveillent de près la situation.

Une enquête est également menée par le commissariat spécialisé en homicide et protection personnelle au Brésil.

Le Brésil a connu de nombreux accidents d’avion cette année, l’un des pires étant un accident d’horreur qui a tué les 14 personnes à bord après la chute d’un petit avion au sol.

Cela s’est produit juste un mois après la diffusion d’images troublantes montrant un père en train de boire de la bière alors que son jeune fils pilotait leur avion avant que les deux hommes ne soient tués dans un accident.

Garon Maia, 42 ans, et son fils Francisco, 11 ans, sont morts lorsque leur avion privé s’est écrasé dans la forêt tropicale de l’ouest du Brésil le 29 juillet.

L’accident mortel a poussé l’avion à se diriger vers un hangar privé alors qu’il a percuté la clôture qui le protégeait, finissant dans les flammes. Crédit : Jam Press Vid