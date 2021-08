Moment choquant Un Australien souffre d’une crise cardiaque après que des flics l’ont arrêté pour ne pas avoir porté de masque pendant qu’il faisait de l’exercice À L’EXTÉRIEUR

Un Australien ÂGÉ a eu une crise cardiaque alors qu’il était arrêté pour ne pas avoir porté de masque facial pendant qu’il faisait de l’exercice À L’EXTÉRIEUR.

L’homme non identifié se promenait dans les jardins botaniques de Brisbane avec son partenaire lorsqu’il a été menotté par des flics – malgré apparemment une exemption médicale lui permettant de faire de l’exercice sans masque.

Le vieil homme a été arrêté pour ne pas avoir porté de masque alors qu’il faisait de l’exercice à l’extérieur dans les jardins botaniques de Brisbane Crédit : Flash info

Il s’est effondré alors qu’on le conduisait hors du parc et a commencé à avoir des spasmes sur le sol Crédit : Flash info

Cela survient alors que les autorités australiennes ont plongé la nation dans l’un des verrouillages les plus stricts au monde dans le but de freiner l’augmentation des cas de Covid.

Les images choquantes, partagées en ligne par le fils furieux de l’homme, montrent l’homme coopérant calmement avec les quatre officiers lundi matin.

Mais la police l’a menotté car ils ont dit qu’il refusait de répondre à leurs questions « raisonnablement », bien que son partenaire ait été entendu en train d’essayer de les informer de ses coordonnées et de son exemption.

On entend un flic dire qu’il « n’était pas confiant [the man] se conformerait aux directives » s’il enlevait les menottes et commençait à le conduire hors du parc.

L’homme est ensuite terrifiément tombé au sol et a commencé à avoir des spasmes et à haleter alors qu’il tentait désespérément d’atteindre son sac à dos qui contenait ses médicaments pour le cœur.

Sa famille a affirmé plus tard que les flics ne croyaient pas à sa maladie cardiaque et ont fait une blague sur la crise.

Le partenaire horrifié de l’homme s’est précipité frénétiquement à ses côtés, expliquant aux policiers que ses médicaments étaient dans son sac et disant: « Est-ce que vous me croyez maintenant, vous pr ***s? »

Le clip angoissant montre ensuite les flics allongeant l’homme sur le côté tout en expliquant qu’ils ne peuvent pas légalement administrer la dose de médicament avant que son partenaire ne prenne le relais.

Une autre policière a expliqué qu’une ambulance avait été appelée alors que l’homme continuait à vivre l’épisode médical sur le sol.

La vidéo, qui a été visionnée près de 50 000 fois, a été mise en ligne par le fils de l’homme, Joseph Merlino, qui a critiqué les policiers et a déclaré que la scène lui avait fait « couvrir les yeux ».

Il a écrit : « Mon père a répondu à toutes ces questions. Il était ici pour faire de l’exercice. Il n’a pas besoin de porter de masque pendant qu’il faisait de l’exercice et il est dispensé de porter un masque.

Il souffre de problèmes cardiaques, a du mal à respirer. Il transporte des médicaments avec lui en tout temps. Il n’a rien fait d’illégal, il n’a pas riposté de manière violente. Il se conduisait paisiblement et ne cherchait pas les ennuis. »

MASQUE MANDAT

Merlino a déclaré que l’incident « n’a pas de sens » et a accusé les autorités d’utiliser « des tactiques de peur et d’intimidation pour empêcher les gens de s’exprimer ».

« Cela m’a fait plus de mal aujourd’hui que tout ce que j’ai vécu », a-t-il poursuivi. « Voir mon père se faire arrêter et mettre au sol par quatre policiers alors qu’il faisait une crise et qu’il faisait un arrêt cardiaque.

« Je n’ai pas pleuré depuis de nombreuses années et j’ai fermé les yeux en le voyant souffrir que je ne pouvais rien faire ou être là pour lui et me sentir comme un fils pour protéger son père. »

La police australienne a confirmé qu’une ambulance avait été appelée sur les lieux et enquêtait sur l’incident pour déterminer si des infractions avaient été commises.

Le pays est devenu totalitaire et un verrouillage instantané d’une semaine et des restrictions strictes ont été appliquées au milieu des cas de Covid en spirale en raison d’une épidémie de la variante Delta.

Le médecin hygiéniste en chef Jeanette Young a ordonné que les masques faciaux soient portés partout à l’extérieur de la maison après que 47 cas ont été enregistrés dans le Queensland en seulement quatre jours.

L’Australie a réussi à maintenir un nombre relativement faible de Covid, enregistrant un peu plus de 34 500 cas et 925 décès depuis le début de la pandémie.

Mais le déploiement du vaccin est au point mort en raison de conseils médicaux différents, de contraintes d’approvisionnement et de résidents réticents.

Les frontières resteront fermées jusqu’à ce que le pourcentage de la population recevant les deux coups passe du maigre chiffre actuel de 17 % à 80 %.