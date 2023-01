Moment choquant, un acheteur Tesco furieux abuse du personnel et les poursuit avant de pousser l’homme dans une confrontation houleuse

C’est le moment choquant où un client furieux de Tesco se filme en train d’abuser du personnel avant de bousculer un homme.

Des images montrent un homme errant dans le magasin du sud de Belfast vendredi soir, harcelant le personnel tout en réprimandant les travailleurs avec des insultes.

L’homme traque un jeune employé de Tesco en leur criant dessus Crédit : Twitter

Le travailleur se cache dans une arrière-salle alors qu’un homme se tient à la porte et continue de crier Crédit : Twitter

Un autre homme affronte le client furieux Crédit : Twitter

Il se rapproche de la caméra avant que le couple ne se bagarre Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Alors que les employés du supermarché se cachent dans une arrière-salle, un autre client confronte l’homme.

Il lui dit “Je vais te laisser tomber” avant d’être poussé au sol et se met à crier à l’aide.

La police a déclaré avoir été appelée pour signaler une bagarre au Dublin Road Tesco vers 19h30 le 20 janvier.

Un porte-parole du PSNI a déclaré: «La police a reçu un rapport faisant état d’une bagarre impliquant un certain nombre de personnes dans un magasin du quartier de Dublin Road, au sud de Belfast, vers 19h30 le vendredi 20 janvier.

“Des officiers étaient présents et un homme dans la vingtaine a reçu des conseils et des orientations sur son comportement.”

Les images ont été partagées sur les réseaux sociaux, avec des dizaines de milliers de téléspectateurs regardant le déroulement de la bagarre.

Ceux qui ont laissé des commentaires ont été moins qu’impressionnés par les bouffonneries de l’homme et ont exprimé leur regret pour les employés qui ont été pris dans la bagarre.

Une personne a déclaré: “Je suis vraiment désolé que le personnel de Tesco doive l’écouter, lui et sa voix agaçante, et doive supporter son mauvais comportement en premier lieu et il n’est pas étonnant que nous ayons des problèmes de pénurie de personnel dans le commerce de détail secteur lorsqu’ils sont victimes d’abus verbaux au quotidien.”

Quelqu’un d’autre a dit: “Mon homme est passé de” Je vais te déposer “à” ENLEVEZ-LE DE MOI “en 4 secondes.”

Un autre a écrit: “Alors il commence et veut ensuite aller pleurer à la police.”

Un quatrième a plaisanté: “Nettoyez l’allée 5.”

Le Sun a contacté Tesco pour un commentaire.