Moment choquant où un homme à vélo a failli mourir après être tombé sous un camion

On tombe souvent sur des vidéos d’accidents mortels de la route sur les réseaux sociaux. Il y a diverses raisons à cela, mais la raison la plus courante est l’imprudence sur la route. Une de ces vidéos montrant un homme faisant du vélo juste avant de tomber sous un camion à cause de la négligence d’une femme est devenue virale sur Twitter.

Je développerais la technologie suivante : “2 caméras intégrées dans les rétroviseurs latéraux qui ne permettront pas à un passager ou conducteur d’ouvrir les portes latérales dans le cas où un vélo se dirige vers les rétroviseurs.” C’est vraiment suffisant ! pic.twitter.com/0UM7DAOFF5 — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) 5 janvier 2023

La vidéo sous-titrée – “Je développerais la technologie suivante :” 2 caméras intégrées dans les rétroviseurs latéraux qui ne permettront pas à un passager ou à un conducteur d’ouvrir les portes latérales dans le cas où un vélo se dirige vers les rétroviseurs. ” C’est vraiment assez », montre un homme à moto.

Un énorme camion à côté de lui est également en route mais soudain, l’homme est gêné par une portière de voiture. La porte frappe l’homme, le jetant de son vélo et sous le camion. Cependant, l’homme réfléchit et évite de tomber sous les pneus du camion.

Le camion s’arrête immédiatement et l’homme sort en rampant. La femme qui a ouvert la portière de la voiture au mauvais moment regarde avec horreur, seulement pour pousser un soupir de soulagement lorsqu’elle découvre que l’homme est en sécurité.

La vidéo est devenue virale sur la plateforme de microblogging en un jour depuis sa publication (le 5 janvier), amassant plus de 38 lakh vues. Le tweet a 50 lakh vues et plus de 22 000 likes. Les gens dans les commentaires ont débattu pour savoir qui était en faute.

la personne qui a ouvert la porte est en faute majeure. vous ne pouvez pas simplement ouvrir une porte complètement sans d’abord regarder à l’arrière. La meilleure approche est : ouvrez légèrement, très légèrement juste pour jeter un coup d’œil derrière… puis ouvrez LENTEMENT la porte si la route est dégagée.— Sarfaraz Nawaz (@the_snawaz) 5 janvier 2023

Un utilisateur a commenté : « La personne qui a ouvert la porte est une faute majeure. vous ne pouvez pas simplement ouvrir une porte complètement sans d’abord regarder à l’arrière. La meilleure approche consiste à ouvrir légèrement, très légèrement juste pour jeter un coup d’œil derrière… puis ouvrir LENTEMENT la porte si la route est dégagée.

Non. Guy sur m/c a essayé de dépasser le camion en utilisant la voie de stationnement. Il est en faute.— Douglas C. Campbell (@DouglasCCampbe2) 6 janvier 2023

À cela, un autre utilisateur a écrit: “Non. Le gars à moto a essayé de dépasser un camion en utilisant la voie de stationnement. Il est en faute.

Le fil a vu plus de personnes ajouter à ce débat.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici